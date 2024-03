INFLAÇÃO

Após alta do cacau, ovos de Páscoa ficam até 50% mais caros em Salvador

Produto artesanal já está 50% mais caro do que o ano passado

Publicado em 12 de março de 2024 às 07:00

Chocolate está mais caro em Salvador após alta do preço do cacau Crédito: Divulgação/Ingrid Cookies

O período mais doce do ano está se aproximando, mas quem planeja comprar ovos de Páscoa em 2024 precisa estar preparado para gastar mais do que em anos anteriores. O aumento da demanda pelo cacau no mundo fez o preço do produto disparar e os chocolates vão ficar mais caros. Em Salvador, os cardápios dos chocolateiros já estão até 50% mais caros do que em 2023.

A empresária Mirian Antas está no mercado com a loja Sabor de Chocolate (@sabordechocolattema) há mais de 20 anos. De lá para cá, muita coisa mudou no segmento de ovos de Páscoa: o custo de produção disparou e a concorrência ficou muito maior. Ela até tenta resistir ao repasse de preço aos clientes, mas mudar os valores do cardápio ficou inevitável neste ano

“Estou tentando segurar o preço até a Páscoa ou vai ficar muito difícil vender. O quilo do bombom consegui manter o mesmo do ano passado, mas os ovos ficaram um pouco mais caros”, diz. Os ovos de 100 gramas que eram vendidos por R$ 12 no ano passado, agora custam R$ 18 - um aumento de 50%.

O acréscimo é consequência direta dos ingredientes mais caros. Para produzir os ovos de Páscoa artesanais, a confeiteira Ingrid Nascimento (@ingridcookies) compra pacotes de gotas de chocolate. No ano passado, dois quilos da mercadoria custavam R$ 53, agora o preço saltou para R$ 80.

“Estou comprando os ingredientes em menores quantidades para tentar economizar. Mas é inevitável que tenham acréscimos quando a prioridade é manter a qualidade”, diz. No cardápio, os ovos, que eram vendidos por R$ 80 na Páscoa passada, chegam a custar R$ 100 neste ano.

Um levantamento feito pela Horus, empresa especializada em inteligência de mercado, aponta para um aumento de 11% no preço das barras de chocolate em fevereiro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A pesquisa ainda revela que os chocolates estão 10,7% mais caros, e os ovos de Páscoa, 1,8%.