Após curtir a família em Juazeiro, Ivete canta com Xand Avião

Ivete Sangalo trocou o palco pelo backstage nesse São João. Na noite desta sexta-feira (23), após se reunir com a família e amigos em uma casa em Juazeiro, no norte da Bahia, sua terra natal, a cantora foi até a cidade vizinha Petrolina, em Pernambuco, conferir os shows de Jorge e Mateus e Xand Avião.



A artista assistiu à apresentação da dupla sertaneja ao lado de artistas, como a cantora Flay e a atriz Fabiana Carla. Já durante o show de Xand, dividiu com ele os vocais em “Espumas ao Vento”, clássico do cancioneiro junino. Seu filho, o músico Marcelo Sangalo Cady, tocou bateria durante a apresentação da mãe.