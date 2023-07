Após entrega de plano ferroviário, logística de transporte é tema de debate de governo

Reunião debateu logística de transporte e malha ferroviária na Bahia. Crédito: Divulgação

A situação da malha ferroviária e as possibilidades de reestruturação e implantação de novos ramais para o transporte de cargas e passageiros na Bahia foram o foco de uma reunião entre a Secretaria Estadual do Planejamento (Seplan) e o governo federal, na última sexta-feira (30).



Foi o desdobramento de outro encontro, ocorrido em março, em Brasília. Na ocasião, o Plano Estratégico Ferroviário da Bahia foi entregue para avaliação do governo federal. Desenvolvido pela Fundação Dom Cabral, o plano foi elaborado a partir da análise da demanda por transporte de cargas projetada até 2035. O documento demonstra a viabilidade do modal ferroviário em função do custo atrativo em comparação aos demais, além da necessidade de conexão das ferrovias com os portos baianos.

De acordo com a Seplan, o tema do encontro desta sexta-feira foi o desenvolvimento de uma logística de transporte na Bahia com o fortalecimento da interação entre o poder público e a iniciativa privada. A reunião aconteceu na sede da Seplan, com o titular da pasta, Cláudio Peixoto, e o secretário especial do Programa de Parcerias Público e Privadas (PPI) do governo federal, Marcus Cavalcanti.

Para Peixoto, esse alinhamento pode ajudar a superar desafios existentes na logística do transporte, o que tornaria a Bahia um estado mais atrativo para investimentos, assim como novos empreendimentos e incremento do comércio exterior.