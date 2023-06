Após furto, sanfona doada por Luiz Gonzaga a forrozeiro é achada em Feira

A sanfona do músico baiano Baio do Acordeon, presente dado a ele por Luiz Gonzaga em 1974, foi recuperada pela polícia na sexta-feira (16), em Feira de Santana.



Equipes das polícias Civil e Militar encontraram o instrumento no Arraiá do Comércio. Segundo as autoridades, o autor do furto foi identificado através da análise de imagens de câmeras de segurança.



Ele foi detido pelos policiais e levado à Central de Flagrantes de Sobradinho, onde contou onde tinha escondido a sanfona. Os policiais foram até o imóvel indicado e encontraram o instrumento.