Após mais de 30 mortes em ações policiais, Jerônimo diz que "não é ordem tirar a vida de ninguém"

Novas viaturas e policiais . Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Após mais de 30 mortes em ações policiais na Bahia e depois de o ministro Silvio Almeida acionar a Ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos para apurar o caso, o governador Jerônimo Rodrigues afirmou que "não é ordem tirar a vida de ninguém". Em evento que entregou viaturas para a Polícia Militar, nesta quarta-feira (9), o gestor falou sobre a repercussão das operações policiais nas últimas semanas.



Ele disse que acompanha todos os casos que ganham visibilidade. "Nós torcemos que as operações sejam bem sucedidas. E bem sucedidas para gente é que as pessoas sejam presas, as pessoas que cometem crimes. Nós queremos prender, nós não queremos em hipótese alguma que nossa polícia nem morra e nem mate. Essa é a orientação nossa. Em momento algum nós vacilamos nessa orientação", afirmou.

O governador também falou que conversou com o ministro Silvio Almeida e com a ministra da Igualdade Racial do Brasil, Anielle Franco. "Eles me ligaram para dizer que poderíamos fazer um trabalho de forma parceira, porque eu, enquanto governador, um governador negro, índio, não posso abrir mão do meu lugar de fiscal também. Eu já pedi que nada fique as escondidas para mim", afirmou.

Ele anunciou que pretende agendar uma reunião em Brasília para conversar sobre segurança pública. "Eu entendi a mensagem dos dois ministros se colocando à disposição. Eu não tenho problema algum quando as criticas são construtivas", explicou.

Durante o evento, ele também se solidarizou com as vítimas de balas perdidas no estado. "Quero deixar meus sentimentos às vítimas de balas perdidas. Todos os casos nossos nós apuramos. A corregedoria tem sido rigorosa nisso".

Novas viaturas

As declarações foram dadas durante a entrega de 84 viaturas novas para reforçar a frota da Polícia Militar. São 27 veículos semiblindados modelo GM Trailblazer. Outras seis viaturas já estão em atuação na Rondesp Meio Oeste, totalizando 90 novos veículos entregues. O investimento foi de R$ 9 milhões.

Há também 57 caminhonetes modelo GM S10, que foram alugadas para serem usadas pela Corporação. A cerimônia foi realizada no Farol da Barra, com a presença de diversas autoridades públicas.