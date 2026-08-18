Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após mais de um mês, Dnit diz ter identificado causa de afundamento na BR-324

Segundo o órgão, a água estava circulando por dentro do aterro da rodovia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 15:15

BR-324 interditada; veja como está situação da rodovia nesta sexta-feira (10) na Bahia
Buraco na BR-324 Crédito: Divulgação PRF

Mais de um mês após o surgimento de um afundamento no km 604 da BR-324, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que identificou a causa dos abatimentos registrados na pista e definiu a solução para recuperar o trecho.

Segundo o órgão, sondagens, estudos geofísicos, inspeções e testes realizados no local apontaram que a água estava circulando por dentro do aterro da rodovia, carregando parte do material e formando vazios na estrutura.

De acordo com o Dnit, a perda desse material comprometeu a sustentação de algumas áreas do aterro, provocando os abatimentos observados no pavimento.

BR-324 interditada; veja como estava situação da rodovia

BR-324 interditada; veja como está situação da rodovia nesta sexta-feira (10) na Bahia por Divulgação PRF
BR-324 interditada; veja como está situação da rodovia nesta sexta-feira (10) na Bahia por Divulgação PRF
BR-324 tem fila de 7 km após afundamento da pista em Simões Filho; veja situação por Arisson Marinho / CORREIO
BR-324 tem fila de 7 km após afundamento da pista em Simões Filho; veja situação por Arisson Marinho / CORREIO
BR-324 tem fila de 7 km após afundamento da pista em Simões Filho; veja situação por Arisson Marinho / CORREIO
BR-324 tem fila de 7 km após afundamento da pista em Simões Filho; veja situação por Arisson Marinho / CORREIO
BR-324 tem fila de 7 km após afundamento da pista em Simões Filho; veja situação por Arisson Marinho / CORREIO
BR-324 tem fila de 7 km após afundamento da pista em Simões Filho; veja situação por Arisson Marinho / CORREIO
BR-324 tem fila de 7 km após afundamento da pista em Simões Filho; veja situação por Arisson Marinho / CORREIO
BR-324 tem fila de 7 km após afundamento da pista em Simões Filho; veja situação por Arisson Marinho / CORREIO
BR-324 tem fila de 7 km após afundamento da pista em Simões Filho; veja situação por Arisson Marinho / CORREIO
1 de 11
BR-324 interditada; veja como está situação da rodovia nesta sexta-feira (10) na Bahia por Divulgação PRF

Para solucionar o problema, o departamento informou que adotará duas medidas principais. A primeira será a construção de um novo bueiro para conduzir a água de forma segura e controlada. A obra será executada por meio de método não destrutivo, o que deve reduzir intervenções na pista e minimizar impactos no tráfego.

A segunda frente de atuação prevê o tratamento do aterro com injeções de material cimentício para preencher os vazios identificados e reforçar os pontos que perderam resistência.

Leia mais

Imagem - 'Buraco do Jero': Zé Ronaldo aponta transtornos causados por cratera na BR-324

'Buraco do Jero': Zé Ronaldo aponta transtornos causados por cratera na BR-324

Imagem - Via abandonada: 'Já tive prejuízo de R$ 12 mil com os buracos da BR-324', contabiliza motorista

Via abandonada: 'Já tive prejuízo de R$ 12 mil com os buracos da BR-324', contabiliza motorista

Ainda segundo o Dnit, após a entrada em funcionamento do novo sistema de drenagem, o bueiro antigo será desativado e tamponado.

"Enquanto a solução definitiva não é executada, o trecho continuará sendo monitorado de forma permanente, com adoção das medidas necessárias para garantir a segurança dos usuários e a fluidez do tráfego", diz trecho da nota.

O afundamento foi registrado no dia 15 julho e provocou alterações no trânsito da BR-324, uma das principais rodovias da Bahia. Segundo o Dnit, a intervenção tem como objetivo eliminar a causa do problema, recuperar o aterro e garantir a estabilidade da rodovia.

Tags:

Simões Filho Br-324

Mais recentes

Imagem - Ifba abre mais de 5 mil vagas para cursos técnicos gratuitos na Bahia; veja como se inscrever

Ifba abre mais de 5 mil vagas para cursos técnicos gratuitos na Bahia; veja como se inscrever
Imagem - Policial penal é preso por esquema de entrada de celulares em presídio na Bahia

Policial penal é preso por esquema de entrada de celulares em presídio na Bahia
Imagem - Suspeito de perseguir ex-companheira em faculdade após término é preso no sul da Bahia

Suspeito de perseguir ex-companheira em faculdade após término é preso no sul da Bahia