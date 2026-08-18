ANÁLISE

Após mais de um mês, Dnit diz ter identificado causa de afundamento na BR-324

Segundo o órgão, a água estava circulando por dentro do aterro da rodovia

Millena Marques

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 15:15

Buraco na BR-324 Crédito: Divulgação PRF

Mais de um mês após o surgimento de um afundamento no km 604 da BR-324, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que identificou a causa dos abatimentos registrados na pista e definiu a solução para recuperar o trecho.

Segundo o órgão, sondagens, estudos geofísicos, inspeções e testes realizados no local apontaram que a água estava circulando por dentro do aterro da rodovia, carregando parte do material e formando vazios na estrutura.

De acordo com o Dnit, a perda desse material comprometeu a sustentação de algumas áreas do aterro, provocando os abatimentos observados no pavimento.

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Para solucionar o problema, o departamento informou que adotará duas medidas principais. A primeira será a construção de um novo bueiro para conduzir a água de forma segura e controlada. A obra será executada por meio de método não destrutivo, o que deve reduzir intervenções na pista e minimizar impactos no tráfego.

A segunda frente de atuação prevê o tratamento do aterro com injeções de material cimentício para preencher os vazios identificados e reforçar os pontos que perderam resistência.

Ainda segundo o Dnit, após a entrada em funcionamento do novo sistema de drenagem, o bueiro antigo será desativado e tamponado.

"Enquanto a solução definitiva não é executada, o trecho continuará sendo monitorado de forma permanente, com adoção das medidas necessárias para garantir a segurança dos usuários e a fluidez do tráfego", diz trecho da nota.