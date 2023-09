Após mortandade de abelhas, operação apreende 300 kg de agrotóxicos na Bahia

Força-tarefa apreendeu mais de 300 kg de agrotóxicos. Crédito: Divulgação

Dois meses depois do CORREIO revelar que milhões de abelhas foram mortas nas cidades de Ribeira do Pombal, Cipó e Nova Soure, por causa do uso indevido de inseticidas, uma operação apreendeu mais de 300 kg de agrotóxicos utilizados nas lavouras e pastagens de forma irregular.



A força-tarefa foi formada por equipes da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério Público do Estado da Bahia, da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, da Polícia Civil da Bahia, do Departamento de Polícia Técnica e da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental.

A ação aconteceu nos dias 12 e 13 de setembro durante fiscalização a vários estabelecimentos comerciais, localizados nas cidades de Banzaê e Ribeira do Pombal.

A investigação é resultado das ocorrências de mortandade de abelhas. No início, o CORREIO mapeou que 62 milhões de abelhas foram mortas nas cidades de Ribeira do Pombal, Cipó e Nova Soure. Depois, a apuração revelou que foram cerca de 90 milhões de abelhas mortas e que as cidades de Banzaê, Cícero Dantas e Heliópolis também foram atingidas.

A suspeita é de que os insetos morreram envenenados com um tipo de agrotóxico/inseticida utilizado nas lavouras e pastagens de forma irregular. Os resultados iniciais de exames laboratoriais feitos em duas amostras revelaram que foi o inseticida fipronil, apontado por pesquisadores como um dos mais letais para abelhas.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), essas amostras coletadas foram centralizadas na Cooperativa dos Apicultores de Ribeira do Pombal (Cooarp) e enviadas ao Laboratório do Instituto de Tecnologia de Pernambuco (Itep) e ao Centro Tecnológico Agropecuária do Estado da Bahia (Cetab).