DIÁLOGO E PAZ

Após mortes de torcedores, TJBA lança curso para prevenir conflitos no futebol baiano

Formação será realizada em outubro e terá participação de integrantes das torcidas Bamor e Os Imbatíveis

Bruno Wendel

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 05:00

TJBA lança curso para prevenir conflitos no futebol baiano Crédito: Ascom TJBA

Diante das recentes cenas de violência no futebol baiano, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) lançou um curso voltado à prevenção de conflitos entre torcedores. A formação terá a participação de representantes da Bamor, torcida organizada do Bahia, e Os Imbatíveis, do Vitória. Integrantes das duas torcidas estiveram envolvidos em confrontos que deixaram dois torcedores mortos há cerca de um mês.

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O curso será realizado ao longo de cinco dias, em outubro, e utilizará técnicas de Justiça Restaurativa, método que busca dar voz aos envolvidos em um conflito para construir soluções e restaurar a convivência. A proposta é promover reflexões sobre respeito, responsabilidade coletiva, pertencimento e cultura de paz. Cerca de metade das vagas será destinada às torcidas organizadas da dupla Ba-Vi, enquanto as demais ficarão com outras instituições participantes.

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