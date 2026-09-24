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Após mortes de torcedores, TJBA lança curso para prevenir conflitos no futebol baiano

Formação será realizada em outubro e terá participação de integrantes das torcidas Bamor e Os Imbatíveis

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 05:00

TJBA lança curso para prevenir conflitos no futebol baiano
TJBA lança curso para prevenir conflitos no futebol baiano Crédito: Ascom TJBA

Diante das recentes cenas de violência no futebol baiano, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) lançou um curso voltado à prevenção de conflitos entre torcedores. A formação terá a participação de representantes da Bamor, torcida organizada do Bahia, e Os Imbatíveis, do Vitória. Integrantes das duas torcidas estiveram envolvidos em confrontos que deixaram dois torcedores mortos há cerca de um mês.

TJBA lança curso para prevenir conflitos no futebol baiano

TJBA lança curso para prevenir conflitos no futebol baiano por Ascom TJBA
TJBA lança curso para prevenir conflitos no futebol baiano por Ascom TJBA
Bamor e TUI por Divulgação
Membro da Bamor é condenado por balear torcedor rival em Salvador por Reprodução
7 de junho: Corrida da Bamor - Salvador por Reprodução
Bamor lamentou a morte de Tássio por Reprodução/Instagram
Apolo no meio da por Reprodução
Recepção da Bamor ao Bahia rumo à Libertadores por Marina Silva I CORREIO*
Recepção da Bamor ao Bahia rumo à Libertadores por Marina Silva I CORREIO*
Recepção da Bamor ao Bahia rumo à Libertadores por Marina Silva I CORREIO*
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Recepção da Bamor ao Bahia rumo à Libertadores por Marina Silva I CORREIO*
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Torcida Bamor recepcionando o Bahia no aeroporto por Marina Silva I CORREIO*
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Torcida Bamor cobrou elenco e comissão técnica após resultados ruins no Brasileirão por Reprodução/Twitter
Faca foi apreendida com pessoas que usavam camisas da Bamor por Divulgação
Socos ingleses e artefatos explosivos foram encontrados com os suspeitos por Divulgação / Polícia Militar
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A atividade, realizada na Quadra de São Caetano (na Rua Barbarino Gonçalves Magalhães) integrou a programação de Páscoa da Ação Social da Bamor por Fotos @igoroliveirafotografo/Divulgação
Símbolo feito por adolescente é da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI) por Reprodução
Spray de pimenta e golpes de cassetete: Corregedoria da PM vai investigar denúncias de truculência contra torcedores do Vitória por Reprodução
Spray de pimenta e golpes de cassetete: Corregedoria da PM vai investigar denúncias de truculência contra torcedores do Vitória por Reprodução
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Spray de pimenta e golpes de cassetete: Corregedoria da PM vai investigar denúncias de truculência contra torcedores do Vitória por Reprodução
Spray de pimenta e golpes de cassetete: Corregedoria da PM vai investigar denúncias de truculência contra torcedores do Vitória por Reprodução
Spray de pimenta e golpes de cassetete: Corregedoria da PM vai investigar denúncias de truculência contra torcedores do Vitória por Reprodução
Spray de pimenta e golpes de cassetete: Corregedoria da PM vai investigar denúncias de truculência contra torcedores do Vitória por Reprodução
Torcedores do Vitória são presos após ataque com explosivos e pedras por Divulgação
Torcedores do Vitória são presos após ataque com explosivos e pedras por Divulgação
Torcedores do Vitória são presos após ataque com explosivos e pedras por Divulgação
Vitória já levou mais de 300 mil torcedores ao Barradão no Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo se juntou aos torcedores do Vitória para apoiar o time no início da partida por Victor Ferreira/EC Vitória
Vídeo registrou agressão a torcedores do Vitória por Reprodução
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TJBA lança curso para prevenir conflitos no futebol baiano por Ascom TJBA

O curso será realizado ao longo de cinco dias, em outubro, e utilizará técnicas de Justiça Restaurativa, método que busca dar voz aos envolvidos em um conflito para construir soluções e restaurar a convivência. A proposta é promover reflexões sobre respeito, responsabilidade coletiva, pertencimento e cultura de paz. Cerca de metade das vagas será destinada às torcidas organizadas da dupla Ba-Vi, enquanto as demais ficarão com outras instituições participantes.

José Alexandre Souza Borges era conhecido como Nakombi

José Alexandre Souza Borges por Reprodução
José Alexandre Souza Borges era conhecido como Nakombi por Reprodução
ouza Borges era conhecido como Nakombi por José Alexandre Souza Borges era conhecido como Nakombi
José Alexandre Souza Borges era conhecido como Nakombi por Reprodução
ouza Borges era conhecido como Nakombi por José Alexandre Souza Borges era conhecido como Nakombi
José Alexandre Souza Borges era conhecido como Nakombi por Reprodução
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José Alexandre Souza Borges por Reprodução

A formação é promovida pelo Núcleo de Justiça Restaurativa de 2º Grau e pelo Cejusc Restaurativo da Lapinha, ambos do TJBA. O lançamento ocorreu na última terça-feira (22) e contou com representantes do Ministério Público da Bahia (MPBA) e da Defensoria Pública do Estado (DPE/BA).

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