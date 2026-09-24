Após mortes de torcedores, TJBA lança curso para prevenir conflitos no futebol baiano

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Bruno Wendel
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 05:00
Diante das recentes cenas de violência no futebol baiano, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) lançou um curso voltado à prevenção de conflitos entre torcedores. A formação terá a participação de representantes da Bamor, torcida organizada do Bahia, e Os Imbatíveis, do Vitória. Integrantes das duas torcidas estiveram envolvidos em confrontos que deixaram dois torcedores mortos há cerca de um mês.
TJBA lança curso para prevenir conflitos no futebol baiano
O curso será realizado ao longo de cinco dias, em outubro, e utilizará técnicas de Justiça Restaurativa, método que busca dar voz aos envolvidos em um conflito para construir soluções e restaurar a convivência. A proposta é promover reflexões sobre respeito, responsabilidade coletiva, pertencimento e cultura de paz. Cerca de metade das vagas será destinada às torcidas organizadas da dupla Ba-Vi, enquanto as demais ficarão com outras instituições participantes.
José Alexandre Souza Borges era conhecido como Nakombi
A formação é promovida pelo Núcleo de Justiça Restaurativa de 2º Grau e pelo Cejusc Restaurativo da Lapinha, ambos do TJBA. O lançamento ocorreu na última terça-feira (22) e contou com representantes do Ministério Público da Bahia (MPBA) e da Defensoria Pública do Estado (DPE/BA).