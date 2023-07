Após neblina, Salvador deve ter céu nublado neste fim de semana

Para aqueles soteropolitanos que curtem um fim de semana ensolarado, a notícia não é das melhores: neste sábado (15), a previsão é que haja céu parcialmente nublado, com chuvas fracas a qualquer hora do dia. No domingo (16), pouco deve mudar: céu nublado a parcialmente nublado, também com chuvas fracas a qualquer momento.



Além disso, no sábado, as temperaturas deverão variar entre 22 °C e 28 °C, com probabilidade de chuva de 40% e ventos de até 20 km/h. No domingo, a mínima deve ser 22 ºC, e a máxima, 27 ºC, com probabilidade de chuva de 60% e ventos de até 18 km/h. As informações são da Defesa Civil de Salvador (Codesal).