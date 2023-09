Após obras de R$ 6,2 milhões, Feira do Curtume é reinaugurada na Baixa do Fiscal

Um pedaço importante da história do Subúrbio Ferroviário de Salvador foi requalificado e reinaugurado nesta quinta-feira (14). A Feira do Curtume, na Baixa do Fiscal, passou por obras de drenagem que prometem acabar com as famosas inundações em épocas de chuva intensa, foi ampliada e recebeu novos equipamentos. Antigos vendedores e permissionários ficaram emocionados. O investimento total foi de R$ 6,2 milhões.



Tatiane Santos, 51 anos, trabalha na Feira do Curtume há 37 anos e perdeu as contas de quantas vezes viu as mercadorias serem levadas pela água. Ela contou que quando as nuvens de chuva surgiam no horizonte os vendedores começavam a suspender as mercadorias.