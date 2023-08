Após onda de violência, SSP oficializa parceria com Polícia Federal em Salvador

Após Salvador registrar uma alta de violência com 19 mortes em ações policiais em quatro dias , ataques coordenados de facçõe s e ônibus queimados em vias públicas , a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e a Polícia Federal formalizaram, nesta sexta-feira (11), a criação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

Uma parceria que, segundo o superintendente da Polícia Federal na Bahia, Flávio Albergaria, institucionaliza uma integração entre as forças de segurança estadual e federal. Em coletiva, ele afirmou que PF e SSP vão fazer com técnica, de forma institucional, o que já se fazia na prática e em uma instalação propícia para esse trabalho cooperativo.

"Nós vamos ter de condições de colocar policiais civis, militares e federais atuando em conjunto no mesmo ambiente de trabalho investigativo. É uma forma de captar recursos para a ação da Ficco, que tem como viés a investigação dos líderes de facções e descapitalização dos grupos criminosos em atuação no estado", diz.

A Ficco, em um primeiro momento, ficará na sede da Polícia Federal no Comércio. O acordo de cooperação tem vigência de dois anos e pode ser prorrogado pelo mesmo período através de aditivo. Além de celebrar a criação da Ficco, Marcelo Werner, titular da SSP, corroborou com o discurso de que a criação da força formaliza e otimiza uma cooperação que já existia entre sua pasta e a PF.

"A ideia é fortalecer o combate ao crime organizado. A gente institui a Ficco, colocando no mesmo ambiente físico esse policiais, peritos técnicos e bombeiros. Trabalhamos em três eixos: integração, inteligência e investimento. Esse é mais um ato de reforço a essa lógica para combater os grupos criminosos com capacitação e modernização das nossas ferramentas", fala Werner.

A Ficco, a princípio, vai atuar apenas em Salvador para lidar com os grupos criminosos que atuam na capital. No entanto, Ricardo Andrade Saadi, diretor de investigação e combate ao crime organizado da PF, afirmou que a intenção é que outras unidades sejam criadas também nas cidades do interior do estado.