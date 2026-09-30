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Após polêmica, fórum de Camaçari ganha machado de Xangô

Símbolo de justiça e equilíbrio será assentado nesta quarta-feira (30), após episódio envolvendo a retirada da foto de uma ialorixá do prédio

Bruno Wendel

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:15

Tribunal de Justiça Crédito: Reprodução

Depois de uma polêmica que colocou o Fórum Clemente Mariani, em Camaçari, no centro de uma discussão sobre intolerância religiosa, em março deste ano, o prédio recebe, nesta quarta-feira (30), um símbolo diretamente ligado às religiões de matriz africana. Às 10h, será realizado o assentamento do Oxe, o machado de duas lâminas de Xangô, doado pelo Terreiro de Lembá, localizado no município.

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Nas religiões de matriz africana, Xangô é associado à justiça, enquanto o machado representa equilíbrio e neutralidade. A iniciativa é da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA), que pretende instalar 12 símbolos em prédios do Judiciário baiano. O primeiro foi colocado na sede do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), em maio de 2025. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) também recebeu o símbolo.