Após polêmica, fórum de Camaçari ganha machado de Xangô

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Bruno Wendel
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:15
Depois de uma polêmica que colocou o Fórum Clemente Mariani, em Camaçari, no centro de uma discussão sobre intolerância religiosa, em março deste ano, o prédio recebe, nesta quarta-feira (30), um símbolo diretamente ligado às religiões de matriz africana. Às 10h, será realizado o assentamento do Oxe, o machado de duas lâminas de Xangô, doado pelo Terreiro de Lembá, localizado no município.
Casos de racismo
Nas religiões de matriz africana, Xangô é associado à justiça, enquanto o machado representa equilíbrio e neutralidade. A iniciativa é da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA), que pretende instalar 12 símbolos em prédios do Judiciário baiano. O primeiro foi colocado na sede do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), em maio de 2025. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) também recebeu o símbolo.
A instalação ocorre após um episódio que gerou repercussão em Camaçari. Em março deste ano, um juiz foi acusado de racismo religioso depois de solicitar a retirada da fotografia de uma ialorixá das dependências do fórum. Em novembro de 2024, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a presença de símbolos religiosos, como imagens e crucifixos, em prédios e órgãos públicos não viola o princípio da laicidade, desde que tenha como objetivo manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira.