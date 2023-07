Após quase 5 horas, operação da linha 2 do metrô é normalizada

Parte da estrutura que segura os fios cedeu e caiu nos trilhos perto da estação Bairro da Paz. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Após quase cinco horas suspensa, foi retomada, às 18h45, a circulação de trens entre as estações Pituaçu e Aeroporto, na linha 2 do sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. A operação no trecho tinha sido temporariamente interrompida às 13h28 desta sexta-feira (14), para a retirada de um objeto da via próximo à estação Bairro da Paz, com previsão de ser restabelecida em até quatro horas. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas.

Para minimizar o impacto causado aos clientes, a concessionária CCR Metrô Bahia distribuiu um bilhete especial aos passageiros que estavam dentro das respectivas estações no momento da ocorrência, o que garantiu seu retorno sem custo de passagem. Além disso, a CCR acionou o Plano de Apoio entre Empresas em Situações de Emergência (Paese) e disponibilizou gratuitamente dois ônibus para circular entre os terminais afetados.

Causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Os agentes da concessionária precisaram montar uma operação para orientar os passageiros, principalmente no horário de pico. Na estação Rodoviária, por exemplo, um dos seguranças usava um megafone para informar que a linha 1 estava operando normalmente e que a linha 2 seguia apenas até Pituaçu.

Dentro dos vagões, o sistema de alto-falante repetia as informações e avisava sobre os ônibus disponibilizados. Na estação Imbuí, dois cordões isolaram o acesso às catracas enquanto os agentes orientavam as pessoas que chegavam.

Transtornos

Nas redes sociais, usuários do metrô reclamaram dos transtornos causados. "Linhas paradas e pontos de ônibus protagonizam trio do Chiclete. A cara do Carnaval! Pessoas como sardinhas em lata, lutando para chegar em casa após um dia exaustivo de trabalho! Desrespeito total!", publicou um. "Absurdo o que a população passa no metrô!!!", bradou outra.

Um terceiro comentou que os dois ônibus colocados à disposição pela concessionária não foram suficientes para a atender a população. "Cadê o plano de contingência? Sempre na linha 2 acontece algo. Não existem alternativas? Cadê os ônibus da CCR, para ajudar nesses contratempos?", questionou ele.

Operação emergencial