CASO PARAÍSO TROPICAL

Após quase dez anos, chef Beto Pimentel e ex-funcionário vão a júri popular pela morte de adolescente

Julgamento acontece nesta segunda-feira (16), no Fórum Ruy Barbosa; crime ocorreu nos fundos do restaurante, no bairro do Resgate

Bruno Wendel

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 05:00

Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente Crédito: Angeluci Figueiredo/Arquivo Correio

Após nove anos e seis meses, um caso que ganhou repercussão nacional volta à tona nesta segunda-feira (16), no Tribunal do Júri. Isso porque estão previstos no banco dos réus o empresário e chef de cozinha Luiz Gilberto de Andrade Pimentel, o "Beto Pimentel", dono do antigo restaurante Paraíso Tropical, e o funcionário dele à época, Antônio Santos Batista, ambos acusados de envolvimento no assassinato a tiros do adolescente Guilherme Santos Pereira da Silva, de 17 anos, ocorrido nos fundos do estabelecimento, no bairro do Resgate, em abril de 2017.

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Referência da gastronomia baiana, o restaurante Paraíso Tropical era bastante frequentado por artistas, políticos e turistas. O espaço era conhecido pelo cardápio autoral de Beto Pimentel, em que grande parte dos ingredientes — como frutas, ervas e temperos — era colhida diretamente na horta cultivada nos fundos do estabelecimento, justamente na área onde ocorreu o crime. Após a morte do adolescente e a repercussão do caso, o restaurante encerrou as atividades.

O processo tramita na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador. Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), o júri popular está programado para iniciar às 8h, no Fórum Ruy Barbosa, no Campo da Pólvora. Os réus respondem em liberdade. Já o terceiro envolvido no crime, Fabilson Nascimento da Silva, o "Barriga", também funcionário do restaurante na ocasião e apontado como autor dos disparos, está preso, mas não há informação se ele também será julgado nesta sessão.

O Ministério Público da Bahia (MPBA) denunciou Beto Pimentel e Fabilson por homicídio qualificado — por motivo fútil e mediante emboscada — e por ocultação de cadáver. O dono do restaurante ainda foi denunciado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pois não possuía autorização para portá-la nem o respectivo registro. Já Antônio Batista responde por auxiliar os dois na ocultação do corpo do adolescente.

O Crime

Guilherme era o caçula de dois filhos e morava com a família em Pernambués. À época, ele cursava o 8º ano (antiga 7ª série) do Colégio Estadual Ministro Ademar Baleeiro, que fica no mesmo bairro. No dia 17 de abril de 2017, ele e outros amigos coletavam frutas em uma região conhecida como "roça", próxima ao portão que dá acesso aos fundos do restaurante Paraíso Tropical, quando foi atingido na cabeça por tiros. Segundo o MPBA, Beto Pimentel teria oferecido a arma que mantinha em sua residência para Fabilson Silva, que, por um buraco no portão de acesso à "roça", atirou contra o adolescente a uma distância aproximada de nove metros.