Após quase dez anos, chef Beto Pimentel e ex-funcionário vão a júri popular pela morte de adolescente

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Bruno Wendel
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 05:00
Após nove anos e seis meses, um caso que ganhou repercussão nacional volta à tona nesta segunda-feira (16), no Tribunal do Júri. Isso porque estão previstos no banco dos réus o empresário e chef de cozinha Luiz Gilberto de Andrade Pimentel, o "Beto Pimentel", dono do antigo restaurante Paraíso Tropical, e o funcionário dele à época, Antônio Santos Batista, ambos acusados de envolvimento no assassinato a tiros do adolescente Guilherme Santos Pereira da Silva, de 17 anos, ocorrido nos fundos do estabelecimento, no bairro do Resgate, em abril de 2017.
Caso Paraíso Tropical
Referência da gastronomia baiana, o restaurante Paraíso Tropical era bastante frequentado por artistas, políticos e turistas. O espaço era conhecido pelo cardápio autoral de Beto Pimentel, em que grande parte dos ingredientes — como frutas, ervas e temperos — era colhida diretamente na horta cultivada nos fundos do estabelecimento, justamente na área onde ocorreu o crime. Após a morte do adolescente e a repercussão do caso, o restaurante encerrou as atividades.
O processo tramita na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador. Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), o júri popular está programado para iniciar às 8h, no Fórum Ruy Barbosa, no Campo da Pólvora. Os réus respondem em liberdade. Já o terceiro envolvido no crime, Fabilson Nascimento da Silva, o "Barriga", também funcionário do restaurante na ocasião e apontado como autor dos disparos, está preso, mas não há informação se ele também será julgado nesta sessão.
O Ministério Público da Bahia (MPBA) denunciou Beto Pimentel e Fabilson por homicídio qualificado — por motivo fútil e mediante emboscada — e por ocultação de cadáver. O dono do restaurante ainda foi denunciado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pois não possuía autorização para portá-la nem o respectivo registro. Já Antônio Batista responde por auxiliar os dois na ocultação do corpo do adolescente.
O Crime
Guilherme era o caçula de dois filhos e morava com a família em Pernambués. À época, ele cursava o 8º ano (antiga 7ª série) do Colégio Estadual Ministro Ademar Baleeiro, que fica no mesmo bairro. No dia 17 de abril de 2017, ele e outros amigos coletavam frutas em uma região conhecida como "roça", próxima ao portão que dá acesso aos fundos do restaurante Paraíso Tropical, quando foi atingido na cabeça por tiros. Segundo o MPBA, Beto Pimentel teria oferecido a arma que mantinha em sua residência para Fabilson Silva, que, por um buraco no portão de acesso à "roça", atirou contra o adolescente a uma distância aproximada de nove metros.
Ainda de acordo com o Ministério Público, Beto teria ordenado ao funcionário que atirasse nos demais adolescentes. Em seguida, sem prestar socorro à vítima, o dono do restaurante e os dois funcionários teriam retirado o corpo do adolescente do local do crime e o deixado a uma distância aproximada de 350 metros, conforme laudo pericial do inquérito policial. "O tiro não foi vontade minha", disse Fabilson quando foi preso.