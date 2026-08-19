DENÚNCIA

Após quase quatro anos, MP denuncia PMs por execução de jovem desaparecido no sul da Bahia

Caso ocorreu em Mucuri, em 2022

Millena Marques

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 14:15

Polícia Militar Crédito: Alberto Maraux/SSP-BA

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou três policiais militares pela execução do jovem Alex Vila Nova Santos, ocorrida em setembro de 2022, no município de Mucuri, no sul da Bahia.

Apresentada à Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Mucuri contra os policiais Arthur Garcia dos Santos, Wilton Gomes de Souza e Winder dos Santos, a denúncia aponta a prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Segundo o MP-BA, o jovem já estava rendido e algemado quando teria sido morto.

O Ministério Público solicitou que os três policiais sejam processados e julgados pelo Tribunal do Júri pela execução da vítima e requereu a prisão preventiva dos denunciados. Também pediu a condenação dos acusados, a perda dos cargos públicos e a reparação dos danos causados aos familiares de Alex.

Em relação aos crimes conexos de ocultação de cadáver, peculato e fraude processual, o MP-BA ofereceu denúncia à Justiça Militar.

De acordo com a investigação, em 8 de setembro de 2022, os policiais abordaram Alex Vila Nova Santos no bairro Aroeira, em Mucuri, enquanto ele trafegava de bicicleta. Conforme os autos, a vítima foi algemada, colocada na viatura policial e nunca mais foi vista.

Desde então, Alex não manteve contato com familiares e seu corpo jamais foi localizado. “Para o MP-BA, os elementos produzidos ao longo de quase quatro anos de investigação demonstram que Alex Vila Nova Santos foi privado de liberdade pelos policiais, permaneceu sob custódia exclusiva da equipe e foi executado, tendo o corpo sido ocultado para assegurar a impunidade dos crimes”, afirma trecho da nota divulgada pelo órgão.

Simulação de fuga

Segundo as apurações da Polícia Civil, os policiais militares teriam construído uma versão falsa para encobrir o desaparecimento da vítima. No dia seguinte aos fatos, registraram um boletim de ocorrência alegando que Alex havia fugido após a abordagem.

Em seguida, conforme a acusação, os denunciados utilizaram um telefone apreendido em diligência anterior para enviar mensagens à ex-companheira do jovem, simulando que ele teria deixado a cidade por vontade própria. As investigações telemáticas identificaram indícios de vínculo entre os aparelhos utilizados e um dos denunciados.

Ainda de acordo com o Ministério Público, laudos periciais, análises de dados telefônicos e telemáticos, além da reprodução simulada dos fatos, revelaram inconsistências e contradições nas versões apresentadas pelos policiais. Os elementos reunidos indicam que a vítima permaneceu sob custódia da guarnição após a abordagem inicial.