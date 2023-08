Após recesso, Alba reabre trabalhos em sessão solene

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) realizou, na tarde desta terça-feira (1º) a Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos, após o recesso parlamentar do mês de julho. O ato contou com a presença de 53 dos 63 deputados da Casa.



A sessão foi comandada pelo presidente em exercício, deputado Zé Raimundo (PT). O presidente da Casa, deputado Adolfo Menezes, ainda está viajando no exterior.



Como os deputados já haviam votado antes do recesso a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que definiu o orçamento do estado para o próximo ano, a Casa volta aos trabalhos na expectativa de receber projetos do Executivo, com destaque para o PL que isenta de IPVA os proprietários de automóveis elétricos de até R$ 300 mil.