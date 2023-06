Após reforma, plenário do TCE volta a ser usado nesta quinta (15)

As sessões do plenário e das duas câmaras de julgamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE) da Bahia voltarão a ser realizadas no auditório Conselheiro Lafayette Pondé nesta quinta-feira (15).



O espaço foi totalmente reformado e modernizado, com reforço das medidas de segurança e introdução de melhorias destinadas a facilitar a adoção de novos equipamentos de som e de imagem.



Durante a realização das obras, iniciadas em 18 de fevereiro, as sessões plenárias aconteceram no auditório Conselheiro José Casaes e Silva, do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).