JUSTIÇA

Após seis anos, TJBA retoma adoção internacional na Bahia

Dois casais italianos tiveram as primeiras habilitações aprovadas; modalidade busca garantir nova chance de convivência familiar a crianças sem possibilidade de adoção no Brasil

Bruno Wendel

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 11:11

TJBA retoma adoção internacional na Bahia Crédito: TJBA

Após seis anos sem registrar habilitações para adoção internacional, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) retomou os processos e busca dar mais agilidade aos casos. Na sexta-feira (11), foram analisadas as duas primeiras habilitações desde a retomada, ambas aprovadas. Os candidatos são dois casais italianos que iniciaram os procedimentos no Brasil em agosto.

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Segundo o presidente da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional (CEJAI/TJBA) e juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Arnaldo José Lemos de Souza, as habilitações serão incluídas no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), com validade em todo o país. Caso uma criança disponível na Bahia tenha o perfil procurado pelos candidatos, será feita a vinculação, que continuará sendo acompanhada pela comissão.

A retomada também marcou o início do uso do SEI Julgar pela CEJAI, primeira comissão do Judiciário baiano a utilizar a ferramenta, criada para organizar e agilizar o julgamento dos processos. Para o corregedor-geral da Justiça, desembargador Salomão Resedá, a novidade reforça a proteção à infância e à juventude. “É um momento ímpar. A ferramenta irá ajudar na celeridade dos processos”, afirmou.