Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após seis anos, TJBA retoma adoção internacional na Bahia

Dois casais italianos tiveram as primeiras habilitações aprovadas; modalidade busca garantir nova chance de convivência familiar a crianças sem possibilidade de adoção no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 11:11

TJBA retoma adoção internacional na Bahia
TJBA retoma adoção internacional na Bahia Crédito: TJBA

Após seis anos sem registrar habilitações para adoção internacional, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) retomou os processos e busca dar mais agilidade aos casos. Na sexta-feira (11), foram analisadas as duas primeiras habilitações desde a retomada, ambas aprovadas. Os candidatos são dois casais italianos que iniciaram os procedimentos no Brasil em agosto.

Adoção

Laços de sangue explicam a biologia; laços de afeto constroem uma família. por Foto:Tomaz Silva/Agência Brasil
Adotar é acolher o passado de alguém e aceitar o privilégio de escrever o futuro juntos. por Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Adoção é o encontro de dois vazios que se transformam em transbordo de amor. por Foto: Arquivo pessoal / Agêncica Brasil
O amor não se mede pela genética, mas pela escolha diária de proteger e cuidar. por Foto: Arquivo Marcello Casa Jr/Agência Brasil
A adoção é uma forma de aceitar o outro e se colocar no lugar dele (Imagem: Nicoleta Ionescu | Shutterstock) por
1 de 5
Laços de sangue explicam a biologia; laços de afeto constroem uma família. por Foto:Tomaz Silva/Agência Brasil

Segundo o presidente da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional (CEJAI/TJBA) e juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Arnaldo José Lemos de Souza, as habilitações serão incluídas no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), com validade em todo o país. Caso uma criança disponível na Bahia tenha o perfil procurado pelos candidatos, será feita a vinculação, que continuará sendo acompanhada pela comissão.

A retomada também marcou o início do uso do SEI Julgar pela CEJAI, primeira comissão do Judiciário baiano a utilizar a ferramenta, criada para organizar e agilizar o julgamento dos processos. Para o corregedor-geral da Justiça, desembargador Salomão Resedá, a novidade reforça a proteção à infância e à juventude. “É um momento ímpar. A ferramenta irá ajudar na celeridade dos processos”, afirmou.

A adoção internacional é voltada a crianças e adolescentes que já tiveram esgotadas as possibilidades de adoção nacional pelo SNA. Nos últimos meses, a Corregedoria reuniu órgãos estaduais e federais para discutir medidas que fortaleçam essa modalidade na Bahia.

Leia mais

Imagem - Ator de ‘Jurassic Park’, Sam Neill reencontrou o filho 25 anos após colocá-lo para adoção

Ator de ‘Jurassic Park’, Sam Neill reencontrou o filho 25 anos após colocá-lo para adoção

Imagem - Caminho para a adoção: conheça as etapas legais, prazos e o funcionamento da fila no Brasil

Caminho para a adoção: conheça as etapas legais, prazos e o funcionamento da fila no Brasil

Imagem - Bruno Gagliasso revela que era racista antes da adoção dos filhos

Bruno Gagliasso revela que era racista antes da adoção dos filhos

Mais recentes

Imagem - Jovem de 21 anos é parado sem habilitação e polícia encontra 53 CNHs falsas em imóvel na Bahia

Jovem de 21 anos é parado sem habilitação e polícia encontra 53 CNHs falsas em imóvel na Bahia
Imagem - Menopausa pode afetar a saúde mental; veja sete sinais que não devem ser ignorados

Menopausa pode afetar a saúde mental; veja sete sinais que não devem ser ignorados
Imagem - Maionese, ketchup e mostarda podem fazer parte da alimentação de quem tem colesterol alto ou hipertensão? Veja o que diz especialista

Maionese, ketchup e mostarda podem fazer parte da alimentação de quem tem colesterol alto ou hipertensão? Veja o que diz especialista