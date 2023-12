Após semana de fluxo intenso, Ferry-boat de Salvador tem movimento tranquilo neste domingo (31)

Fila no Ferry durante a semana. Crédito: Marina Silva

Depois de uma semana em que o tempo de espera superou 4h para veículos, o fluxo no Terminal de São Joaquim, em Salvador, registra neste domingo (31) movimento tranquilo. A estimativa é que os motoristas esperem até 1h para embarcar. Na área de pedestres não há registro de filas, ou seja, o tempo de espera é inferior a 30 minutos.



As embarcações que estão operando são: Rio Paraguaçu, Zumbi dos Palmares, Ivete Sangalo e Maria Bethânia e Pinheiro, que foi retirado para uma revisão preventiva no início do dia, mas já retornou. Segundo a Internacional Travessias Salvador (ITS) nesta manhã as saídas são a cada 30 minutos, no entanto, com a redução do movimento deve ficar de hora em hora.

Fluxo intenso

O alto movimento no Terminal de São Joaquim ocorre desde o dia 21/12 com a aproximação das festas de Natal e Ano Novo. No sábado (30), por exemplo, o tempo de espera para embarque foi de 4h para veículos e de 2h para pedestres. Para atender a demanda foram incorporadas 13 viagens extras.

De acordo com a ITS, já foram realizadas mais de 128 viagens extras no período, além dos embarques nos horários regulares (de hora em hora), na tentativa de reduzir o tempo de espera para os passageiros. As operações de fim de ano contam com 5 ferries.