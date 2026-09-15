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Após ser chamado de 'pedófilo' e 'estuprador', Caetano Veloso vence ação e TV é condenada a pagar R$ 140 mil

Esposa e empresária do cantor, Paula Lavigne também foi alvo de insultos.

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 14:45

Caetano Veloso se apresenta no Festival de Verão 2026
Caetano Veloso  Crédito: Lucas Leawry/Divulgação

O artista Caetano Veloso venceu uma ação contra a TV Alterosa, emissora de televisão com sede em Minas Gerais, e os apresentadores Ricardo Carlini e Éder Roberto Gomes. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

A emissora e os apresentadores foram condenados a pagar R$ 140 mil, com correção monetária e juros de 1% ao mês.

A condenação ocorreu após a dupla de apresentadores chamar o artista de "pedófilo", "estuprador" e "vagabundo" durante o programa TV Verdade, em 2017. Eles também afirmaram que Caetano vivia às custas da Lei Rouanet, "vampirando o povo".

Caetano Veloso e Paula Lavigne

Caetano Veloso e Paula Lavigne por Reprodução / Redes Sociais
Paula Lavigne e Cateno Veloso por Reprodução/Instagram
Caetano se declara para Paula Lavigne por Reprodução / Redes Sociais
Paula Lavigne e Caetano Veloso por Redes sociais
Caetano Veloso ganha homenagem especial de Paula Lavigne em seu aniversário de 83 anos por Reprodução/Instagram
Caetano Veloso e Paula Lavigne por Reprodução/Instagram
Paula Lavigne comemora aniversário de 83 anos de Caetano Veloso com homenagem por Reprodução/Instagram
Caetano Veloso se declara para Paula Lavigne no aniversário de 56 anos da mulher por Reprodução/Instagram
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Caetano Veloso e Paula Lavigne por Reprodução / Redes Sociais

A esposa e empresária de Caetano, Paula Lavigne também foi alvo de insultos. Ela foi chamada de "maconheira dos quintos dos infernos", "lixo" e "peste".

Leia mais

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Tags:

Decisão Justiça Caetano Veloso

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