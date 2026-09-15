Após ser chamado de 'pedófilo' e 'estuprador', Caetano Veloso vence ação e TV é condenada a pagar R$ 140 mil

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Millena Marques
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 14:45
O artista Caetano Veloso venceu uma ação contra a TV Alterosa, emissora de televisão com sede em Minas Gerais, e os apresentadores Ricardo Carlini e Éder Roberto Gomes. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.
A emissora e os apresentadores foram condenados a pagar R$ 140 mil, com correção monetária e juros de 1% ao mês.
A condenação ocorreu após a dupla de apresentadores chamar o artista de "pedófilo", "estuprador" e "vagabundo" durante o programa TV Verdade, em 2017. Eles também afirmaram que Caetano vivia às custas da Lei Rouanet, "vampirando o povo".
Caetano Veloso e Paula Lavigne
A esposa e empresária de Caetano, Paula Lavigne também foi alvo de insultos. Ela foi chamada de "maconheira dos quintos dos infernos", "lixo" e "peste".