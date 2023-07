Após tiroteio, escola no Costa Azul permanece fechada

Ao todo, nesta semana, quatro instituições de ensino públicas já precisaram suspender as atividades. Crédito: Reprodução/Google Street View

Após um tiroteio em frente ao local onde está situada, no bairro do Costa Azul, em Salvador, a Escola Municipal Padre Confa segue fechada nesta quinta-feira (13). As atividades foram suspensas na quarta (12), o que afetou cerca de 250 alunos. Segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed), não há previsão para a reabertura da unidade.

Já no bairro de Santa Cruz, a Escola Municipal Santo André, que suspendeu as aulas na terça (11) à tarde e assim permaneceu no dia seguinte, voltou a funcionar nesta quinta-feira. No mesmo bairro, a Escola Municipal São Pedro Nolasco, depois de ter interrompido seu funcionamento no início da semana, também já está de portas abertas.

Ao todo, em três dias, quatro instituições de ensino públicas precisaram suspender as atividades por causa da sensação de insegurança em seus entornos. Sobre a situação da quarta delas, o Colégio Estadual Polivalente de Amaralina, a reportagem não conseguiu obter resposta com a Secretaria da Educação do Estado (SEC) até a publicação desta matéria.

Relembre os casos por ordem cronológica

Na segunda-feira (10), um tiro atravessou a janela da Escola Municipal São Pedro Nolasco, em Santa Cruz, e foi parar numa das panelas em que estava sendo preparada a merenda das turmas vespertinas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Na ocasião, informou a Smed, as aulas na unidade foram suspensas, tendo sido afetados 202 alunos.

Na terça (11) à tarde, estudantes da Escola Municipal Santo André, também em Santa Cruz, foram surpreendidos por um tiroteio em frente à unidade, e a instituição resolveu suspender as aulas. Com a medida, 136 alunos foram prejudicados. De acordo com a Polícia Militar (PM), não houve registro de feridos até o início da noite.

Ainda durante aquela noite, o Colégio Estadual Polivalente de Amaralina, na mesma região, o Complexo de Amaralina, suspendeu as atividades após um tiroteio entre PMs e suspeitos de integrarem uma facção criminosa.