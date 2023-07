Após uma semana internado, Compadre Washington não tem previsão de alta

O cantor Compadre Washington, de 61 anos, permanece internado no Hospital Mater Dei, em Salvador. Após uma semana na unidade de saúde, o artista não tem previsão de alta para os próximos dias.



Segundo a assessoria, o vocalista do grupo É o Tchan está estável e se recuperado, além de prosseguir com a fisioterapia. No hospital, Compadre está em uma Unidade de Internação, onde recebe cuidados e acompanhamento da cardiologia.