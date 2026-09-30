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Aposta baiana ganha R$ 510 mil na Lotofácil; confira resultado

Jogo feito pela internet acertou as 15 dezenas sorteadas na noite de terça-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 06:20

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Reprodução

Uma aposta de Feira de Santana, a cerca de 130 km de Salvador, acertou as 15 dezenas da Lotofácil sorteadas na noite de terça-feira (29) e levou um prêmio de R$ 510.692,66. O jogo foi feito pela internet, com 16 números apostados.

Além da aposta baiana, outros dois jogos também acertaram os 15 números. Uma das apostas foi registrada em Araxá, em Minas Gerais, com 15 números, enquanto a outra foi feita em Juiz de Fora, também em Minas Gerais, por meio de um bolão com 35 cotas e 16 números apostados. Cada aposta da faixa principal recebeu R$ 510.692,66, conforme os dados do concurso.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

As dezenas sorteadas foram 02, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 24 e 25.

Além dos três ganhadores com 15 acertos, 207 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 2.216,99 cada. Outras 6.458 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35. Já 81.834 apostas acertaram 12 números e ganharam R$ 14, enquanto 427.994 apostas tiveram 11 acertos e receberam R$ 7.

Para o próximo concurso, previsto para esta quarta-feira (30), a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.

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Lotofacil

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