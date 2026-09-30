LOTERIA

Aposta baiana ganha R$ 510 mil na Lotofácil; confira resultado

Jogo feito pela internet acertou as 15 dezenas sorteadas na noite de terça-feira (29)

Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 06:20

Lotofácil Crédito: Reprodução

Uma aposta de Feira de Santana, a cerca de 130 km de Salvador, acertou as 15 dezenas da Lotofácil sorteadas na noite de terça-feira (29) e levou um prêmio de R$ 510.692,66. O jogo foi feito pela internet, com 16 números apostados.

Além da aposta baiana, outros dois jogos também acertaram os 15 números. Uma das apostas foi registrada em Araxá, em Minas Gerais, com 15 números, enquanto a outra foi feita em Juiz de Fora, também em Minas Gerais, por meio de um bolão com 35 cotas e 16 números apostados. Cada aposta da faixa principal recebeu R$ 510.692,66, conforme os dados do concurso.

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As dezenas sorteadas foram 02, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 24 e 25.

Além dos três ganhadores com 15 acertos, 207 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 2.216,99 cada. Outras 6.458 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35. Já 81.834 apostas acertaram 12 números e ganharam R$ 14, enquanto 427.994 apostas tiveram 11 acertos e receberam R$ 7.