LOTERIA

Aposta baiana que ganhou R$ 510 mil na Lotofácil custou R$ 56

Jogo foi realizado por meio de canal digital

Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 09:54

Lotofácil Crédito: Shutterstock

A aposta de Feira de Santana, a cerca de 130 km de Salvador, que ganhou R$ 510.692,66 na Lotofácil sorteada na noite de terça-feira (29) custou R$ 56. O jogo foi feito de forma individual, pela internet, com 16 números apostados.

O valor saiu mais caro do que a aposta mínima porque o jogador escolheu uma quantidade maior de dezenas. Na Lotofácil, é possível marcar de 15 a 20 números, e o preço aumenta conforme a quantidade escolhida. A aposta com 16 números custa R$ 56.

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Além da aposta baiana, outros dois jogos também acertaram os 15 números do concurso 3792. Uma das apostas foi registrada em Araxá, em Minas Gerais, com 15 números, enquanto a outra foi feita em Juiz de Fora, também em Minas Gerais, por meio de um bolão com 35 cotas e 16 números apostados. Cada aposta da faixa principal recebeu R$ 510.692,66, conforme os dados do concurso.

As dezenas sorteadas foram 02, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 24 e 25.

Além dos três ganhadores com 15 acertos, 207 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 2.216,99 cada. Outras 6.458 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35. Já 81.834 apostas acertaram 12 números e ganharam R$ 14, enquanto 427.994 apostas tiveram 11 acertos e receberam R$ 7.