Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aposta baiana que ganhou R$ 510 mil na Lotofácil custou R$ 56

Jogo foi realizado por meio de canal digital

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 09:54

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Shutterstock

A aposta de Feira de Santana, a cerca de 130 km de Salvador, que ganhou R$ 510.692,66 na Lotofácil sorteada na noite de terça-feira (29) custou R$ 56. O jogo foi feito de forma individual, pela internet, com 16 números apostados.

O valor saiu mais caro do que a aposta mínima porque o jogador escolheu uma quantidade maior de dezenas. Na Lotofácil, é possível marcar de 15 a 20 números, e o preço aumenta conforme a quantidade escolhida. A aposta com 16 números custa R$ 56.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
1 de 5
Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

Além da aposta baiana, outros dois jogos também acertaram os 15 números do concurso 3792. Uma das apostas foi registrada em Araxá, em Minas Gerais, com 15 números, enquanto a outra foi feita em Juiz de Fora, também em Minas Gerais, por meio de um bolão com 35 cotas e 16 números apostados. Cada aposta da faixa principal recebeu R$ 510.692,66, conforme os dados do concurso.

As dezenas sorteadas foram 02, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 24 e 25.

Além dos três ganhadores com 15 acertos, 207 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 2.216,99 cada. Outras 6.458 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35. Já 81.834 apostas acertaram 12 números e ganharam R$ 14, enquanto 427.994 apostas tiveram 11 acertos e receberam R$ 7.

Para o próximo concurso, previsto para esta quarta-feira (30), a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.

Tags:

Lotofacil

Mais recentes

Imagem - Justiça concede liberdade para Rick Ralley após denúncia de violência doméstica

Justiça concede liberdade para Rick Ralley após denúncia de violência doméstica
Imagem - Bahia é único estado sem debate da Globo após fuga de Jerônimo; emissora destaca ausência em rede nacional

Bahia é único estado sem debate da Globo após fuga de Jerônimo; emissora destaca ausência em rede nacional
Imagem - Deputada Roberta Roma recebe alta após sofrer infarto e passar por implantação de stent

Deputada Roberta Roma recebe alta após sofrer infarto e passar por implantação de stent