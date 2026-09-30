Aposta baiana que ganhou R$ 510 mil na Lotofácil custou R$ 56

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Esther Morais
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 09:54
A aposta de Feira de Santana, a cerca de 130 km de Salvador, que ganhou R$ 510.692,66 na Lotofácil sorteada na noite de terça-feira (29) custou R$ 56. O jogo foi feito de forma individual, pela internet, com 16 números apostados.
O valor saiu mais caro do que a aposta mínima porque o jogador escolheu uma quantidade maior de dezenas. Na Lotofácil, é possível marcar de 15 a 20 números, e o preço aumenta conforme a quantidade escolhida. A aposta com 16 números custa R$ 56.
5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil
Além da aposta baiana, outros dois jogos também acertaram os 15 números do concurso 3792. Uma das apostas foi registrada em Araxá, em Minas Gerais, com 15 números, enquanto a outra foi feita em Juiz de Fora, também em Minas Gerais, por meio de um bolão com 35 cotas e 16 números apostados. Cada aposta da faixa principal recebeu R$ 510.692,66, conforme os dados do concurso.
As dezenas sorteadas foram 02, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 24 e 25.
Além dos três ganhadores com 15 acertos, 207 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 2.216,99 cada. Outras 6.458 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35. Já 81.834 apostas acertaram 12 números e ganharam R$ 14, enquanto 427.994 apostas tiveram 11 acertos e receberam R$ 7.
Para o próximo concurso, previsto para esta quarta-feira (30), a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.