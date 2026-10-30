Aposta da Bahia ganha mais de R$ 20 mil na Mega-Sena; veja resultado

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Esther Morais
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 06:37
Uma aposta de Governador Mangabeira, no interior da Bahia, ganhou R$ 20.770,47 ao acertar cinco números da Mega-Sena. O resultado do concurso 3078 foi divulgado nesta quinta-feira (29), em sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O bilhete premiado foi registrado na lotérica Loterias Mangabeira, em uma aposta simples, com seis números escolhidos e uma única cota.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena
As dezenas do concurso 3078 foram: 05, 07, 12, 29, 34 e 36.
Ninguém acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou. Ao todo, 31 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 20.770,47 cada. Outras 2.333 apostas fizeram a quadra e ganharam R$ 394,27.
O próximo concurso será realizado nesta sexta-feira (30), com prêmio estimado em R$ 6 milhões.
O acumulado para o próximo concurso está em R$ 2.575.537,65. Já o valor reservado para o concurso final zero ou cinco, de número 3080, chega a R$ 29.660.174,46. O acumulado para o sorteio especial está em R$ 138.919.546,26.