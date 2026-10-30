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Aposta da Bahia ganha mais de R$ 20 mil na Mega-Sena; veja resultado

Bilhete registrado em Governador Mangabeira acertou cinco dezenas do concurso 3078; prêmio principal acumulou

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 06:37

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Uma aposta de Governador Mangabeira, no interior da Bahia, ganhou R$ 20.770,47 ao acertar cinco números da Mega-Sena. O resultado do concurso 3078 foi divulgado nesta quinta-feira (29), em sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O bilhete premiado foi registrado na lotérica Loterias Mangabeira, em uma aposta simples, com seis números escolhidos e uma única cota.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

As dezenas do concurso 3078 foram: 05, 07, 12, 29, 34 e 36.

Ninguém acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou. Ao todo, 31 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 20.770,47 cada. Outras 2.333 apostas fizeram a quadra e ganharam R$ 394,27.

O próximo concurso será realizado nesta sexta-feira (30), com prêmio estimado em R$ 6 milhões.

O acumulado para o próximo concurso está em R$ 2.575.537,65. Já o valor reservado para o concurso final zero ou cinco, de número 3080, chega a R$ 29.660.174,46. O acumulado para o sorteio especial está em R$ 138.919.546,26.

Tags:

Mega-sena

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