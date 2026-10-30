LOTERIAS

Aposta da Bahia ganha mais de R$ 20 mil na Mega-Sena; veja resultado

Bilhete registrado em Governador Mangabeira acertou cinco dezenas do concurso 3078; prêmio principal acumulou

Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 06:37

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Uma aposta de Governador Mangabeira, no interior da Bahia, ganhou R$ 20.770,47 ao acertar cinco números da Mega-Sena. O resultado do concurso 3078 foi divulgado nesta quinta-feira (29), em sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O bilhete premiado foi registrado na lotérica Loterias Mangabeira, em uma aposta simples, com seis números escolhidos e uma única cota.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

As dezenas do concurso 3078 foram: 05, 07, 12, 29, 34 e 36.

Ninguém acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou. Ao todo, 31 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 20.770,47 cada. Outras 2.333 apostas fizeram a quadra e ganharam R$ 394,27.

O próximo concurso será realizado nesta sexta-feira (30), com prêmio estimado em R$ 6 milhões.