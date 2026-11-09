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Aposta na Bahia acerta Mega-Sena e ganha mais de R$ 23 mil; veja resultado

Jogo ficou entre os 61 que acertaram a quina no concurso 3083

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 06:26

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Uma aposta feita em Barreiras, no oeste da Bahia, acertou cinco números da Mega-Sena e ganhou R$ 23.220,26. O jogo foi registrado na Lotérica São Francisco e está entre os 61 que fizeram a quina no concurso 3083, sorteado neste domingo (8).

A aposta foi simples, com seis números marcados, e realizada presencialmente em uma unidade lotérica. Nenhum jogo da Bahia acertou as seis dezenas.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

O prêmio principal, de R$ 59.526.903,72, saiu para uma aposta de Goiânia (GO), que acertou sozinha os seis números sorteados.

As dezenas sorteadas foram: 22, 25, 29, 37, 46 e 54.

Além dos ganhadores da quina, 3.117 apostas acertaram quatro números e vão receber R$ 649,17 cada.

O próximo sorteio será realizado na terça-feira (10), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

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