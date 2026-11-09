LOTERIA

Aposta na Bahia acerta Mega-Sena e ganha mais de R$ 23 mil; veja resultado

Jogo ficou entre os 61 que acertaram a quina no concurso 3083

Esther Morais

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 06:26

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Uma aposta feita em Barreiras, no oeste da Bahia, acertou cinco números da Mega-Sena e ganhou R$ 23.220,26. O jogo foi registrado na Lotérica São Francisco e está entre os 61 que fizeram a quina no concurso 3083, sorteado neste domingo (8).

A aposta foi simples, com seis números marcados, e realizada presencialmente em uma unidade lotérica. Nenhum jogo da Bahia acertou as seis dezenas.

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O prêmio principal, de R$ 59.526.903,72, saiu para uma aposta de Goiânia (GO), que acertou sozinha os seis números sorteados.

As dezenas sorteadas foram: 22, 25, 29, 37, 46 e 54.

Além dos ganhadores da quina, 3.117 apostas acertaram quatro números e vão receber R$ 649,17 cada.