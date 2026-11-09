Aposta na Bahia acerta Mega-Sena e ganha mais de R$ 23 mil; veja resultado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 06:26
Uma aposta feita em Barreiras, no oeste da Bahia, acertou cinco números da Mega-Sena e ganhou R$ 23.220,26. O jogo foi registrado na Lotérica São Francisco e está entre os 61 que fizeram a quina no concurso 3083, sorteado neste domingo (8).
A aposta foi simples, com seis números marcados, e realizada presencialmente em uma unidade lotérica. Nenhum jogo da Bahia acertou as seis dezenas.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena
O prêmio principal, de R$ 59.526.903,72, saiu para uma aposta de Goiânia (GO), que acertou sozinha os seis números sorteados.
As dezenas sorteadas foram: 22, 25, 29, 37, 46 e 54.
Além dos ganhadores da quina, 3.117 apostas acertaram quatro números e vão receber R$ 649,17 cada.
O próximo sorteio será realizado na terça-feira (10), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.