Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 22 de novembro de 2026 às 12:42
Um bolão registrado em Planalto, no sudoeste da Bahia, faturou R$ 154.399,60 no concurso 3089 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (22). A aposta acertou cinco das seis dezenas sorteadas e foi realizada na D Freitas Loterias Planalto, com oito números marcados e 20 cotas.
Outra aposta baiana também foi premiada na quina. Um jogo simples feito na lotérica Sobradinho da Sorte, em Sobradinho, acertou cinco dezenas e recebeu R$ 51.466,57.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena
Os números sorteados foram: 17, 18, 27, 36, 58 e 59. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. Ao todo, 26 jogos fizeram a quina e vão receber R$ 51.466,57 cada. Outras 2.971 apostas acertaram quatro números, com prêmio de R$ 643,42.
O próximo concurso será realizado na terça-feira (24), com prêmio estimado em R$ 65 milhões. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal.