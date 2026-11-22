LOTERIA

Aposta na Bahia fatura R$ 154 mil na Mega-Sena; confira resultado

Bolão registrado em Planalto acertou cinco dezenas e recebeu R$ 154.399,60

Esther Morais

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 12:42

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Um bolão registrado em Planalto, no sudoeste da Bahia, faturou R$ 154.399,60 no concurso 3089 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (22). A aposta acertou cinco das seis dezenas sorteadas e foi realizada na D Freitas Loterias Planalto, com oito números marcados e 20 cotas.

Outra aposta baiana também foi premiada na quina. Um jogo simples feito na lotérica Sobradinho da Sorte, em Sobradinho, acertou cinco dezenas e recebeu R$ 51.466,57.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

Os números sorteados foram: 17, 18, 27, 36, 58 e 59. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. Ao todo, 26 jogos fizeram a quina e vão receber R$ 51.466,57 cada. Outras 2.971 apostas acertaram quatro números, com prêmio de R$ 643,42.