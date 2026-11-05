LOTERIA

Aposta única da Bahia ganha mais de R$ 26 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (4)

Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 06:12

Mega-Sena Crédito: Agência Brasil/Arquivo

Uma aposta única de Guanambi, no sudoeste da Bahia, ganhou R$ 26.360,17 ao acertar cinco dezenas da Mega-Sena. O resultado é do concurso 3081, sorteado na quarta-feira (4). Ninguém acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou.

O bilhete premiado foi registrado na lotérica A Sortuda, em uma aposta simples de seis números.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

As dezenas sorteadas foram: 10, 17, 42, 43, 57 e 59.

Ao todo, 63 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 26.360,17 cada. Outras 3.571 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 664,35.