Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aposta única da Bahia ganha mais de R$ 26 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 06:12

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Agência Brasil/Arquivo

Uma aposta única de Guanambi, no sudoeste da Bahia, ganhou R$ 26.360,17 ao acertar cinco dezenas da Mega-Sena. O resultado é do concurso 3081, sorteado na quarta-feira (4). Ninguém acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou.

O bilhete premiado foi registrado na lotérica A Sortuda, em uma aposta simples de seis números.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
1 de 10
Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

As dezenas sorteadas foram: 10, 17, 42, 43, 57 e 59.

Ao todo, 63 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 26.360,17 cada. Outras 3.571 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 664,35.

O próximo concurso será realizado na sexta-feira (6), com prêmio estimado em R$ 55 milhões. A arrecadação total do concurso 3081 foi de R$ 54.177.108.

Tags:

Loteria Mega-sena

Mais recentes

Imagem - Três apostas de Salvador ganham até R$ 31 mil na Quina; confira resultado

Três apostas de Salvador ganham até R$ 31 mil na Quina; confira resultado
Imagem - Esquema de desvio de cargas de compras online com prejuízo de R$ 500 mil é alvo de operação na Bahia

Esquema de desvio de cargas de compras online com prejuízo de R$ 500 mil é alvo de operação na Bahia
Imagem - Barriga inchada e gases em excesso: quando a dificuldade de arrotar pode ser um problema de saúde

Barriga inchada e gases em excesso: quando a dificuldade de arrotar pode ser um problema de saúde