Aposta única da Bahia ganha mais de R$ 26 mil na Mega-Sena; confira resultado

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Esther Morais
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 06:12
Uma aposta única de Guanambi, no sudoeste da Bahia, ganhou R$ 26.360,17 ao acertar cinco dezenas da Mega-Sena. O resultado é do concurso 3081, sorteado na quarta-feira (4). Ninguém acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou.
O bilhete premiado foi registrado na lotérica A Sortuda, em uma aposta simples de seis números.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena
As dezenas sorteadas foram: 10, 17, 42, 43, 57 e 59.
Ao todo, 63 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 26.360,17 cada. Outras 3.571 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 664,35.
O próximo concurso será realizado na sexta-feira (6), com prêmio estimado em R$ 55 milhões. A arrecadação total do concurso 3081 foi de R$ 54.177.108.