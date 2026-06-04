Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apostadores da Bahia chegam perto dos R$ 10 milhões; veja quem levou prêmio na Lotofácil

Sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de junho de 2026 às 06:29

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Shutterstock

Dez apostas feitas na Bahia acertaram 14 dos 15 números sorteados no concurso 3702 da Lotofácil, realizado na noite desta quarta-feira (3). Como ninguém acertou as 15 dezenas, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 10 milhões para o próximo sorteio.

As apostas premiadas foram registradas nas cidades de Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Itabuna e Salvador. Cada aposta simples com 14 acertos recebeu R$ 2.020,27. Já os bolões premiados tiveram valores maiores, chegando a R$ 6.060,81.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Em Barreiras, duas apostas foram contempladas. Bom Jesus da Lapa e Itabuna tiveram uma aposta ganhadora cada. Salvador concentrou o maior número de premiados, com seis apostas de 14 acertos.

As dezenas sorteadas foram: 02, 03, 05, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 25.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 297 apostas em todo o país acertaram 14 números e receberam R$ 2.020,27 cada. Como não houve ganhadores na faixa principal, o prêmio para o próximo concurso, marcado para sexta-feira (5), está estimado em R$ 10 milhões.

Confira as cidades baianas com apostas premiadas:

Barreiras: 2 apostas

Bom Jesus da Lapa: 1 aposta

Itabuna: 1 aposta

Salvador: 6 apostas

Tags:

Lotofacil Aposta Sorteio

Mais recentes

Imagem - Após liberação, corpos de secretário e técnico agrícola encontrados carbonizados serão velados na Bahia

Após liberação, corpos de secretário e técnico agrícola encontrados carbonizados serão velados na Bahia
Imagem - Vítima de acidente entre van e carro na BR-242, que deixou 16 feridos, morre dois dias após a colisão

Vítima de acidente entre van e carro na BR-242, que deixou 16 feridos, morre dois dias após a colisão
Imagem - Chuvas e ventos de até 60 km/h: veja até quando a frente fria atua em Salvador

Chuvas e ventos de até 60 km/h: veja até quando a frente fria atua em Salvador