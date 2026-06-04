LOTERIA

Apostadores da Bahia chegam perto dos R$ 10 milhões; veja quem levou prêmio na Lotofácil

Sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (3)

Esther Morais

Publicado em 4 de junho de 2026 às 06:29

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Dez apostas feitas na Bahia acertaram 14 dos 15 números sorteados no concurso 3702 da Lotofácil, realizado na noite desta quarta-feira (3). Como ninguém acertou as 15 dezenas, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 10 milhões para o próximo sorteio.

As apostas premiadas foram registradas nas cidades de Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Itabuna e Salvador. Cada aposta simples com 14 acertos recebeu R$ 2.020,27. Já os bolões premiados tiveram valores maiores, chegando a R$ 6.060,81.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Em Barreiras, duas apostas foram contempladas. Bom Jesus da Lapa e Itabuna tiveram uma aposta ganhadora cada. Salvador concentrou o maior número de premiados, com seis apostas de 14 acertos.

As dezenas sorteadas foram: 02, 03, 05, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 25.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 297 apostas em todo o país acertaram 14 números e receberam R$ 2.020,27 cada. Como não houve ganhadores na faixa principal, o prêmio para o próximo concurso, marcado para sexta-feira (5), está estimado em R$ 10 milhões.

Confira as cidades baianas com apostas premiadas:

Barreiras: 2 apostas

Bom Jesus da Lapa: 1 aposta

Itabuna: 1 aposta