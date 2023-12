Apresentação de CPF passa a ser obrigatória para emitir RG a partir desta terça (26)

A partir desta terça-feira (26), será obrigatório apresentar um documento com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) para a emissão da carteira de identidade (RG). Segundo o Instituto de Identificação Pedro Mello, em parceria com a Rede SAC, a medida atende à Lei Federal 14.534/2023, que trata o CPF como número suficiente para identificação do cidadão.



A obrigatoriedade vale tanto para quem precisar solicitar a primeira via do RG quanto para as demais. Quanto às certidões (nascimento, casamento, ou casamento com averbação do divórcio), a exigência de apresentar os documentos também está mantida normalmente.