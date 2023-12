Arena Aquática Salvador prorroga inscrições para aulas de hidroginástica e natação até sexta-feira (8)

As inscrições para mais de 1.100 vagas para as aulas de hidroginástica e natação na Arena Aquática Salvador foram prorrogadas até sexta-feira (8). Os cadastros devem ser feitos no site . O sorteio eletrônico que irá apontar a lista de contemplados será transmitido pelo Instagram da Arena Aquática Salvador , no dia 11 de dezembro, às 10h. Após a inscrição, os sorteados receberão e-mail, indicando a data e o local onde devem comparecer e os documentos necessários para efetivar a matrícula.

As aulas acontecem de segunda a sábado, dois dias por semana, das 6h às 18h, por cerca de 40 minutos, pelo período de 6 meses. Podem participar do sorteio pessoas de várias idades (a partir de seis anos para as aulas de natação e 18 anos para as aulas de hidroginástica), de diferentes bairros da cidade, inclusive pessoas com deficiência. Todas as informações podem também ser conferidas no site.