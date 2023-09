Arquidiocese de Salvador fará Ato de Reparação após homem destruir hóstia em missa

A Arquidiocese de Salvador realizará um Ato de Reparação após o escândalo que ocorreu nesta sexta-feira (1), quando um homem quebrou uma hóstia e causou confusão na missa de sétimo dia do Arcebispo Emérito Dom Geraldo Majella Agnelo, na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador. Diante do ocorrido, a arquidiocese decidiu realizar o Ato Penitencial de Reparação pelas ofensas cometidas. O evento religioso será neste domingo (3), às 10h, antes da Santa Missa, que será presidida pelo bispo auxiliar, Dom Marco Eugênio Galrão.

Um homem desconhecido quebrou uma hóstia e causou confusão na missa de sétimo dia do Arcebispo Emérito Dom Geraldo Majella Agnelo, nesta sexta-feira (1º), na capital baiana. A cerimônia estava sendo transmitida ao vivo da Catedral Basílica do Santíssimo Salvador que captou o momento do ato de intolerância. Segundo a Arquidiocese, o rapaz foi retirado pelos próprios fiéis e levado à polícia que estava no local.