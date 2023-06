Arraiá solidário: Apae promove festa junina com associados para arrecadar doações

O Centro Educacional e Pedagógico da Apae Salvador (Ceduc) se converteu em uma verdadeira quadra junina na manhã desta sexta-feira (16). Por lá, além das comidas típicas, roupas quadriculadas e muito forró, o que se viu foi um verdadeiro festival de sorrisos das crianças e dos responsáveis que frequentam a instituição.



O Arraiá Solidário, que tem a intenção de arrecadar doações para famílias atendidas pela Apae, serviu também para fazer os beneficiados ficarem que nem 'pinto no lixo'. Patrícia Cardoso, 43 anos, é mãe de Silas Cardoso, 6, e dançou com um pimpolho na festa. Ao falar do evento, não conseguiu conter o entusiasmo.