CULTURA

Artista baiana transforma memória da família em homenagem a Santa Dulce

Ilustração inspirada em um abraço da religiosa integra a exposição “13 Gestos de Santa Dulce”, de Gabriela Cruz

Thais Borges

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 15:53

Gabriela Cruz se inspirou nas lembranças de parentes que ajudavam o trabalho de Santa Dulce para criar ilustração Crédito: Divulgação

Uma memória familiar foi o ponto de partida para a jornalista e ilustradora Gabriela Cruz homenagear Santa Dulce dos Pobres na exposição coletiva “13 Gestos de Santa Dulce”. Representada pelo Barro Vermelho Atelier e Galeria de Arte, onde a mostra será realizada, a artista apresenta uma obra inspirada na relação de sua família com a religiosa baiana. A abertura acontece nesta quinta-feira (20), das 19h às 21h, no Rio Vermelho.

Gabriela apresenta uma ilustração de 60 por 80 centímetros inspirada em uma fotografia conhecida de Santa Dulce. A composição parte de uma cena real, na qual a religiosa aparece abraçando um menino. Parte da oração de Santa Dulce surge manuscrita ao longo dos contornos das figuras, enquanto estrelas e raios luminosos ocupam o fundo vermelho.

Produzida como arte digital e posteriormente impressa sobre canvas, a obra incorpora as cores intensas, os contornos marcados e a linguagem pop característicos da produção da ilustradora.

“Eu queria trazer cor e energia para a imagem sem perder o respeito pela figura de Santa Dulce e pela verdade daquele momento. Mais do que reproduzir uma fotografia, quis preservar o acolhimento presente naquele abraço”, conta Gabriela.

A participação na mostra também estabelece uma ligação com a história da família da artista. Vindas de Nazaré das Farinhas para Salvador, sua avó Faustina, conhecida como Duduca, e sua tia Naide viveram na Cidade Baixa, nas proximidades das Obras Sociais Irmã Dulce. As duas estavam entre as pessoas que colaboravam com o trabalho da religiosa por meio de doações.

“Santa Dulce sempre fez parte da história da minha família. Outro dia, relembrando aquela época, minha tia disse: ‘Meu Deus, eu conheci uma santa’. Eu não cheguei a conhecê-la, embora ela ainda estivesse viva quando nasci, mas cresci ouvindo sobre sua perseverança e sobre a dimensão do trabalho que realizava em Salvador. Participar desta exposição aproxima essas memórias da minha trajetória como artista”, diz.

Com passagem pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, Gabriela desenvolve um trabalho visual marcado pela linguagem pop, pelo uso expressivo das cores e pela criação digital. Sua produção autoral como ilustradora é reunida no projeto “De Tudo Que Eu Vejo”.

Atualmente em Nova York, onde realiza uma pesquisa de referências visuais a partir de visitas a museus, galerias e outros espaços culturais, Gabriela não estará presente na abertura da exposição.

“13 Gestos de Santa Dulce” reúne 16 artistas e integra a agenda oficial das Obras Sociais Irmã Dulce. Também participam nomes como Bel Borba, Eliezer Nobre e Felix Sampaio. A coletiva é conduzida por Tati Sampaio e Bruno Pamponet.

SERVIÇO

Exposição “13 Gestos de Santa Dulce”

Abertura: 20 de agosto, das 19h às 21h

Local: Barro Vermelho Atelier e Galeria de Arte