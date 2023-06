Árvore cai na pista e interdita a Avenida Garibaldi

Os motoristas que trafegam pela Avenida Garibaldi na noite desta segunda-feira (19) precisam buscar um desvio. Após a chuva que caiu desde a madrugada em Salvador, uma árvore acabou caindo e bloqueando totalmente a Avenida Garibaldi.



Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o incidente aconteceu no final da tarde, no sentido Rio Vermelho/Ondina.



O desvio do trânsito está sendo feito na Praça Lord Cochrane para as avenidas Reitor Miguel Calmon e Centenário. A Transalvador e a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) estão no local para organizar o trânsito e remover a árvore.