Árvore cai no Jardim Apipema e atinge veículo, fiação e grade de prédio residencial

Na manhã desta segunda-feira (4), uma árvore caiu no bairro Jardim Apipema, em Salvador. A queda partiu a árvore próxima às raízes e atingiu um veículo estacionado na rua, além da fiação na rua e a grade do prédio Residencial do Valle.



O veículo atingido foi o primeiro de Jean Pedro, que soube da queda da árvore por meio de um primo. Em entrevista à TV Bahia, ele informou que estava no trabalho e correu até o local, mas o carro não tinha seguro e ainda estava pagando pelo veículo, até o momento tinham sido pagas a primeira ou segunda de trinta parcelas.