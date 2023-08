Assaltante de celular tenta roubar moto para fugir, mas é alcançado pela PM

Um homem foi capturado pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (28), no bairro da Pituba, logo depois de assaltar clientes de uma loja e tentar roubar moto para fugir.



Segundo a PM, o suspeito assaltou duas pessoas dentro de uma loja de material de construção e fugiu a pé pelas ruas do bairro. Uma equope da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realizava rondas pela região quando se deparou com o pedido de ajuda das vítimas, ao passar pela região da Alameda Pádua.