Assaltos em Luís Anselmo: dupla derruba mulher para levar a moto

Criminosos praticam uma série de roubos na Rua Lívia Giffone e no seu entorno, segundo moradores

Uma dupla de motoqueiros vem tirando a paz da Rua Lívia Giffone, no bairro de Luís Anselmo. Na última terça (14), assim que parou em frente a um prédio, uma mulher foi derrubada da moto pelos criminosos, que, apesar da tentativa, não conseguiram levar o veículo.

Moradores relatam que os ladrões estão agindo com frequência na região, que vem crescendo com a chegada de novos edifícios, porém com o policiamento precário.