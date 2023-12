Assembleia Legislativa aprova título de cidadão baiano para Dom Sérgio da Rocha

Os deputados estaduais aprovaram, por unanimidade, a concessão do título de cidadão baiano a Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil. A votação aconteceu na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), na última quarta-feira (20). A proposta foi apresentada pelo deputado Alex da Piatã (PSD), que ressaltou a importância da figura de Dom Sérgio e sua notável contribuição à sociedade.



Nascido em Dobrada, São Paulo, em 1959, Dom Sérgio trilhou uma trajetória eclesiástica de destaque. Sua ordenação diaconal e presbiteral, ocorridas em 1984, na Diocese de São Carlos, foram marcos iniciais de uma jornada dedicada à fé e ao serviço pastoral. Nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza em 2001, Dom Sérgio recebeu a ordenação episcopal em agosto do mesmo ano. Além de suas responsabilidades pastorais, o Cardeal é mestre em Teologia Moral e doutor pela Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma. Ele faz parte do C9 do papa Francisco, conhecido como conselho dos cardeais do Vaticano.