Associação da Presença e Amizade é beneficiada com doações de alimentos

A Associação da Presença e Amizade está sendo beneficiada com doações semanais do Instituto GPA que fortalece o trabalho da instituição baiana. Há 33 anos, a Associação da Presença e Amizade auxilia e acompanha crianças, jovens e pessoas em vulnerabilidade social e está recebendo as doações por meio do Programa Parceria Contra o Desperdício.



A iniciativa pertence ao grupo controlador do Pão de Açúcar em Salvador, o Instituto GPA. Por meio do programa, já realizaram a doação de 104 toneladas de alimentos somente na Bahia, desde o ano de 2019. O programa criado em 1995 destina toneladas de alimentos para todo o país, contribuindo também com a redução do desperdício de alimentos nas operações dos supermercados.