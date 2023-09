Atakarejo pagará R$ 20 milhões a Fundo que custeará ações de combate ao racismo estrutural

O Atakarejo Distribuidor de Alimentos e Bebidas pagará o valor de R$ 20 milhões ao Fundo de Promoção do Trabalho Decente (Funtrad), do Estado da Bahia, para custear iniciativas relacionadas ao combate do racismo estrutural.



A obrigação foi assumida em Termo de Acordo Judicial firmado pela empresa com os ministérios públicos do Estado da Bahia (MPBA) e do Trabalho (MPT), defensorias públicas da União (DPU) e do Estado (DPE), Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (Educafro), Centro Santos Dias de Direitos Humanos e Odara- Instituto da Mulher Negra. O acordo, homologado ontem, dia 18, também prevê a adoção de uma série de medidas antirracistas, explica a promotora de Justiça Lívia Vaz.