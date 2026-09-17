Ataque a tiros deixa jovem morta e adolescente ferida em condomínio na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 16:37
Um ataque a tiros deixou uma jovem morta e uma adolescente ferida em Jequié, no centro-sul da Bahia, na quarta-feira (16). Geovana Rocha Rodrigues, de 22 anos, morreu após ser atingida por disparos dentro de casa.
De acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu no bairro Baixa do Bonfim. Policiais militares do 19º Batalhão foram acionados por moradores da região. A jovem já foi encontrada sem sinais vitais na residência, situada em um condomínio residencial da cidade.
A Polícia Militar isolou a área e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Guias para perícia, remoção e exame de lesão corporal foram expedidas.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Buscas são realizadas para esclarecer a autoria e a motivação do crime. O caso é investigado pelo Núcleo de Homicídios (NH) de Jequié.