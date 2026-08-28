Ataque a tiros mata gato e deixa outro ferido no interior da Bahia

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Millena Marques
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18:04
Um ataque a tiros matou um gato e deixou outro ferido em Conceição do Coité, no nordeste da Bahia. O caso, que ocorreu na última quarta-feira (26), é investigado como maus-tratos.
Segundo a Polícia Militar, que atendeu à ocorrência por meio do 16º Batalhão, o caso ocorreu na Rua José Apolinário Rodrigues, no bairro Casas Populares.
A tutora dos animais, uma mulher de 44 anos, informou que seus dois gatos teriam sido feridos por um homem que portava uma arma de pressão, do tipo chumbinho.
Os policiais realizaram rondas ostensivas no bairro e na região para localizar o suposto autor, que não foi encontrado. O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Conceição do Coité.