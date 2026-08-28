POLÍCIA

Ataque a tiros mata gato e deixa outro ferido no interior da Bahia

Caso ocorreu em Conceição do Coité

Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18:04

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um ataque a tiros matou um gato e deixou outro ferido em Conceição do Coité, no nordeste da Bahia. O caso, que ocorreu na última quarta-feira (26), é investigado como maus-tratos.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu à ocorrência por meio do 16º Batalhão, o caso ocorreu na Rua José Apolinário Rodrigues, no bairro Casas Populares.

A tutora dos animais, uma mulher de 44 anos, informou que seus dois gatos teriam sido feridos por um homem que portava uma arma de pressão, do tipo chumbinho.