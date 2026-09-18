CRIME

Ataque a tiros mata três e deixa quatro feridos na Bahia; criança de 2 anos é uma das vítimas

Caso ocorreu em Rafael Jambeiro, no centro-norte do estado

Millena Marques

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 14:21

Polícia Civil Crédito: Ascom-Polícia Civil

Um ataque a tiros matou três pessoas e deixou outras quatro feridas em Rafael Jambeiro, no centro-norte da Bahia, na madrugada desta sexta-feira (18). O suspeito foi identificado e é procurado pela polícia.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Roberval Lima Araújo, de 32 anos, Maria Eduarda Alexandrina Araújo, de dois anos, e um homem que ainda não teve a identidade formalmente confirmada.

Segundo a polícia, durante a ação, outras três crianças, de um, quatro e seis anos, e uma mulher, de 26, também foram atingidas pelos disparos e socorridas para uma unidade hospitalar.

Guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas. Diligências e oitivas estão sendo realizadas para identificar outros envolvidos e esclarecer a motivação do crime.

Disque Denúncia da SSP

O Disque Denúncia (DD) da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) prioriza, nesta sexta-feira (18), informações que auxiliem a Polícia Civil na captura do suspeito.