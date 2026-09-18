Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ataque a tiros mata três e deixa quatro feridos na Bahia; criança de 2 anos é uma das vítimas

Caso ocorreu em Rafael Jambeiro, no centro-norte do estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 14:21

Quatro clínicas de bronzeamento são parcialmente interditadas em Salvador
Polícia Civil Crédito: Ascom-Polícia Civil 

Um ataque a tiros matou três pessoas e deixou outras quatro feridas em Rafael Jambeiro, no centro-norte da Bahia, na madrugada desta sexta-feira (18). O suspeito foi identificado e é procurado pela polícia.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Roberval Lima Araújo, de 32 anos, Maria Eduarda Alexandrina Araújo, de dois anos, e um homem que ainda não teve a identidade formalmente confirmada.

Segundo a polícia, durante a ação, outras três crianças, de um, quatro e seis anos, e uma mulher, de 26, também foram atingidas pelos disparos e socorridas para uma unidade hospitalar.

Guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas. Diligências e oitivas estão sendo realizadas para identificar outros envolvidos e esclarecer a motivação do crime.

Leia mais

Imagem - Jovem é apreendida após filha de 2 anos ser encontrada com infecção e feridas em Salvador

Jovem é apreendida após filha de 2 anos ser encontrada com infecção e feridas em Salvador

Imagem - Investigado por 11 mortes violentas é baleado e preso em Salvador

Investigado por 11 mortes violentas é baleado e preso em Salvador

Imagem - Ataque a tiros deixa jovem morta e adolescente ferida em condomínio na Bahia

Ataque a tiros deixa jovem morta e adolescente ferida em condomínio na Bahia

Disque Denúncia da SSP

O Disque Denúncia (DD) da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) prioriza, nesta sexta-feira (18), informações que auxiliem a Polícia Civil na captura do suspeito.

Detalhes sobre o autor dos disparos e sua possível localização podem ser informados, com total sigilo, por meio do telefone 181. A ligação é gratuita, o serviço funciona 24 horas por dia e o anonimato é garantido por lei.

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Jovem é apreendida após filha de 2 anos ser encontrada com infecção e feridas em Salvador

Jovem é apreendida após filha de 2 anos ser encontrada com infecção e feridas em Salvador
Imagem - Sarampo pode causar otite e até perda de audição; veja os sinais de alerta em crianças

Sarampo pode causar otite e até perda de audição; veja os sinais de alerta em crianças
Imagem - Funcionário de cozinha é preso ao tentar entrar com drogas em presídio de Salvador

Funcionário de cozinha é preso ao tentar entrar com drogas em presídio de Salvador