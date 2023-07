Até eles: diabetes pet atinge até 14% dos cachorros e gatos

Diabete entre pets gera alerta entre tutores e veterinários. Crédito: Shutterstock

Três vezes por dia, Sofia Stefany recebe uma aplicação de insulina. Quando o diagnóstico de diabetes veio, pouco antes do início da pandemia da covid-19, a poodle de 10 anos teve que mudar a alimentação e passou a ficar sob acompanhamento constante. Para organizar os horários, em casa, a família fez até uma planilha que deve ser preenchida a cada injeção.



“O pessoal fala ‘sua cachorra puxou a você, é diabética também. Eu digo que puxou mesmo”, conta a tutora, a estudante de Filosofia Waldete Milla, 59 anos, ela própria diagnosticada com diabetes há quase uma década."É complicado tratar diabetes em cachorro, principalmente porque no interior não tem muitos veterinários especialistas na doença", acrescenta ela, que mora em Ilhéus, no Sul do estado.

Nos últimos anos, o crescimento de casos de diabetes entre pets tem exigido ainda mais atenção de tutores e médicos veterinários. Um estudo feito pelo Grupo PetLove com 220 animais identificou que 14% dos cães e gatos tinham a doença. A pesquisa, divulgada no fim do mês passado, analisou pets que fazem parte do programa de cuidados do plano de saúde da empresa para doenças crônicas por um ano.

Na população em geral, estudos americanos e ingleses estimam em pouco menos de 1% de incidência entre cães. Entre gatos, os índices também são parecidos. Mas, nas clínicas veterinárias, são ocorrências cada vez mais comuns, segundo a médica veterinária Simone Freitas, coordenadora da Clínica Veterinária (Clivet) da Unifacs.

"Só que quando aparece na clínica, muitas vezes (o quadro) já está em estágio avançado e entra como uma emergência, uma complicação do diabetes. Seria um quadro onde o animal já corre risco de morte, porque é uma descompensação metabólica muito difícil de reverter", explica.

A leitura também é a mesma da médica veterinária Letícia Pina, pós-graduada em endocrinologia. Segundo ela, entre os distúrbios endócrinos, a diabetes vem crescendo muito na clínica de pequenos animais. "Ouso dizer que é o mais frequente. Acomete principalmente cães de meia idade a senis", diz, citando um aumento relacionado à obesidade e más práticas de nutrição.

"Os tutores acham que um 'biscoitinho não faz mal'. Sem contar que os tutores ainda negligenciam as idas ao veterinário e os exames que são solicitados. É uma doença que exige um esforço conjunto do veterinário e do tutor para se ter um tratamento efetivo", acrescenta.

Predisposição

Alguns animais têm mais predisposição a desenvolver diabetes do que outros. Uma pesquisa da Universidade Purdue, nos EUA, analisou dados médicos de cachorros por 30 anos no país e no Canadá, e identificou que algumas raças como poodle, pinscher, fox terrier, schnauzer e malamute do Alasca são grupos de risco. Outros estudos citam, ainda, os yorkshires como uma das raças com maior incidência de diabetes no Reino Unido. Entre os gatos, pesquisas citam raças como o birmanês e o Russian Blue.

No Brasil, de acordo com as veterinárias ouvidas pela reportagem, é frequente que ocorra também em raças de gatos como maine coon e siamês e cachorros como jack russell terrier e dachshund. “Existem também evidências que fêmeas desenvolvem mais diabetes que machos e existem predisposições relacionadas ao manejo. Um animal que não faz atividade física, não faz dieta controlada e já é obeso tem mais risco”, diz a veterinária Simone Freitas, da Unifacs.

Além disso, a diabetes é uma doença que começa de forma silenciosa. Por vezes, os tutores não percebem os primeiros sinais ou não dão importância, como explica a médica veterinária Kelly Kuhn, uma das responsáveis pelo estudo da Petlove.

"O fato de o pet aumentar a ingestão de água e urinar um volume maior, por exemplo, muitas vezes é percebido pelo tutor, porém não é visto como um motivo para levar ao veterinário", afirma.

Além de beber mais água e fazer mais xixi, há outros sinais que podem ajudar os tutores a perceber que algo está errado. Entre eles, estão aumento do apetite, emagrecimento, respiração ofegante, cansaço, desânimo, vômitos e perda de visão.

Para prevenir, ela aponta cuidados como alimentação completa e balanceada, o que inclui alimentos de baixo teor de carboidratos, alto teor de proteínas e alta digestibilidade. "Além disso, a prática de exercícios físicos, como passar pelo menos 30 minutos por dia, evitar o abuso de petiscos e sachês, controlar o ganho de peso e consultas periódicas ao veterinário", lista Kelly.

A perda de visão, em cães, costuma ocorrer de forma súbita devido ao surgimento de catarata, de acordo com a médica veterinária Elisângela Silva, que atende na área de endocrinologia de cães e gatos no Hospital Veterinário da Universidade Federal da Bahia (Ufba). "Caso não seja tratada no início, a doença irá evoluir para uma quadro grave, chamado cetoacidose diabética, com risco sério à saúde do animal", alerta.

Planilha

A poodle Sofia se enquadra em alguns dos grupos de risco para diabetes em cães: é fêmea, começou a apresentar sintomas já numa idade mais madura e é de uma das raças que, de acordo com a literatura científica, mais apresentam casos da doença.

No caso dela, a suspeita da tutora Waldete Milla é de que tenha o componente genético. O pai dela, que morreu no ano passado aos 16 anos, nunca foi diagnosticado, mas tinha alguns sinais que podem ter sido complicações de diabetes, como a perda de visão pela catarata.

A poodle Sofia tem diabetes há quase três anos. Crédito: Acervo pessoal

O sinal que mais chamou atenção com Sofia foi o fato de que ela não queria comer. “Ela sempre foi gulosa. Mas estava vomitando, então levei na veterinária e o exame acusou uma glicemia bem alta, de 400 e pouco”, lembra, citando, em seguida, a busca por um veterinário especialista.

Como ela própria já fazia acompanhamento para diabetes há anos, Waldete decidiu usar a mesma estratégia com a cadela. Assim como mantém uma planilha com seus horários e índices de glicemia, ela fez o mesmo com Sofia. Na tabela, coloca o horário, o nível glicêmico e a quantidade de insulina que injetou.

A tutora da cadelinha Sofia, Waldete Milla, organizou uma planilha para aplicar a insulina. Crédito: Acervo pessoal

Além disso, a dieta teve que mudar. No começo, para reduzir o peso de Sofia, Waldete trocou a ração que comprava por uma para cães diabéticos. “Ela nunca tinha comido comida, só ração. Mas fui observando que aquela ração para diabéticos a glicemia dela não baixava e ela não se satisfazia. Ficava louca de fome”, lembra.

No fim, acabou optando por uma ração tradicional, mas acrescentando alimentos como chuchu, berinjela e abobrinha. Como são três cadelas e dois gatos em casa, as mudanças alimentares acabaram sendo para todos. "A rotina social dela continua a mesma. É sempre afetuosa, ciumenta, gosta de carinho. É muito boazinha, mas esse acompanhamento é até o fim, até desencarnar”, diz.

Cegueira

A queda brusca de peso também foi um dos fatores determinantes para a enfermeira Laís Brito perceber que tinha algo de errado com Meg, sua poodle, há cinco anos. Tinha uma diferença na urina - parecia ter a consistência de uma bala. Em seguida, percebeu que Meg, hoje com 13 anos, estava pesando quatro quilos.

"Com o pelo grande, não dava para perceber. Quando tosou no petshop, ficou notório. Estranhei todo o comportamento dela, que sempre foi uma cadela muito ativa", lembra, citando também que a cadelinha tinha passado a ficar mais apática e, com frequência, se batia pela casa.

Foi quando Laís entendeu que ela provavelmente não estava enxergando - o que se confirmou com a consulta com um veterinário. Na ocasião, o índice glicêmico apontou um resultado altíssimo - mais de 543 mg/dL. O tratamento prescrito foi de insulina com uma dose diária para saber como Meg reagiria e dieta hipoglicêmica. Como Laís trabalhava em outra cidade e só retornava a Feira de Santana, onde Meg estava, aos finais de semana, ensinou ao seu pai como aplicar.

"Ele não soube e deu dose mais alta. Ela acabou tendo uma hipoglicemia severa, quase ficou em coma. Ficou internada e foi se recuperando aos poucos, graças a Deus. Foi um mega susto. Hoje ela se encontra em tratamento contínuo de insulina e faz uso de ração à base de frango e legumes para evitar hiperglicemia. Tudo isso me deixou super preocupada", conta.

A poodle Meg foi diagnosticada com diabetes há quase cinco anos e perdeu a visão. Crédito: Acervo pessoal

Desde então, a rotina em casa mudou completamente. Laís evita mudar móveis de lugar, sempre guia na coleira para evitar que Meg se machuque e evita cortes e feridas para não levar a uma amputação. Há dois anos, a cadela teve uma infecção no útero e precisou fazer uma cirurgia de urgência.

"Foi a pior sensação que já senti na vida", diz. A alimentação é com uma ração do tipo super premium de frango e batata doce, sem derivados de carboidrato de alto índice glicêmico. Tudo é fracionado e pesado para garantir o controle da tutora. "Procuro cuidar ao máximo de Meg, para que ela tenha uma velhice prolongada e saudável, pois amo minha pet", completa Laís.

Diferença

O tratamento com insulina vai ser indicado independente do tipo de diabetes que o animal tem. É por isso que, ao contrário da doença em humanos, que é dividida entre o tipo I - insulinodependente - e a tipo II - não insulinodependente -, essa classificação não costuma ser usada na medicina veterinária, segundo a médica veterinária Kelly Kuhn, da PetLove.

"Na veterinária, classificamos como causa primária ou secundária. A forma mais comum de diabetes em cães é a primária, semelhante a tipo I em humanos. Ela é provocada por fatores genéticos e ambientais que levam à destruição das células tipo B do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina", explica.

Enquanto isso, nos gatos, é mais comum encontrar pacientes com a diabetes mellitus secundária, mais parecida com a tipo II em humanos.

"Nos gatos, é como uma resistência à insulina", aponta a médica veterinária Simone Freitas, da Unifacs. É por isso que, nesses casos, há condições de reversão. "Quando é por deficiência do pâncreas na produção de insulina, o animal vai ficar dependente a vida toda. Vira uma doença crônica", diz.

Dieta balanceada é importante para o tratamento

A mudança na alimentação é uma das chaves para o tratamento da diabetes. "O tratamento inclui mudança da dieta específica, seja comercial ou formulada por um veterinário nutricionista", diz a médica veterinária Elisângela Silva, do Hospital de Medicina Veterinária da Ufba.

Além de exercícios físicos diários, é importante evitar o excesso de petiscos. A veterinária Letícia Pina destaca que as rações para pets diabéticos costumam facilitar a vida dos tutores. Em geral, é preciso buscar uma dieta rica em fibras e proteínas, com baixo índice de carboidratos.

"Eu gosto muito de alimentação natural, se orientada por nutrólogo veterinário, e da ração. Gosto da ração por conta da praticidade para o tutor. No rótulo, já vem descrevendo a quantidade que cada animal deve consumir, de acordo com sua atividade e seu peso", cita.

As fibras do alimento também vão contribuir para a sensação de saciedade. Uma opção para cães obesos é optar por rações que tenham indicações como "light" ou "obesity" no rótulo.

"Não existe um tratamento específico para diabetes. Não é uma receita de bolo. O que visamos é melhorar a qualidade de vida do animal. Mas existe a utilização hormonal, as dietas e administração da insulina. O paciente é tratado de forma individualizada", completa Letícia.