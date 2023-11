Atendimento gratuito de pacientes oncológicos vai aumentar 30% em hospital de Salvador

Ampliar a capacidade de atendimento para pacientes com câncer a agilizar exames necessários durante o tratamento. Esses são os principais objetivos do novo Centro de Tratamento Oncológico do Hospital Santa Izabel, que foi inaugurado na manhã desta sexta-feira (24), em Nazaré. A expectativa é que o número de pessoas atendidas, unicamente através do Sistema Único de Saúde (SUS), seja de 2 mil pessoas por mês, o que representa um aumento de 30%.



No local, além do acolhimento de pacientes encaminhados através da central de regulação, serão realizados exames de alta complexidade, como ultrassom e tomografias. “Os pacientes que dão início a quimioterapia e radioterapia precisam realizar exames complexos e, normalmente, os espaços não oferecem esses serviços. Nós concentramos os equipamentos e exames de maior complexidade, o que vai agilizar os atendimentos e salvar vidas”, explica Eduardo Queiroz, superintendente de Saúde da Santa Casa da Bahia.