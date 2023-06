Atleta da base do Bahia é apreendido durante ação da PM que resultou em morte de jovem

Um atleta da divisão de base do Esporte Clube Bahia estava em um aniversário da família na noite do último sábado (17), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, quando, ao pegar uma carona para casa, foi apreendido em uma abordagem policial que resultou na morte de um outro jovem .

Ainda de acordo com a corporação, durante intensificação de policiamento na região do Jardim Cidade Nova, os PMs visualizaram dois homens em uma motocicleta que, ao perceberem a aproximação policial, iniciaram uma fuga.

Em entrevista à TV Bahia, a família do jovem morto, identificado como Guilherme Gomes da Silva, defende que o rapaz não tinha envolvimento com crimes e que também era atleta. "Meu filho não era bandido, nunca pegou em arma, nunca se envolveu com droga... A gente não entende como ceifam a vida de um jovem e ainda o colocam como ladrão. Fazem esse ato de crueldade e ainda querem manchar a reputação do garoto", desabafou Geraldo, pai de Guilherme.