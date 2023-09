Atrações culturais ampliam experiência de visitantes na Casa do Carnaval; confira programação

Talita (no centro) conta que as aulas de dança acontecem há pouco mais de um ano. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

Imaginar a letra ‘C’ no chão e contorná-la movimentando a cintura com os joelhos dobrados para ampliar o movimento. São com dicas como essa que a equipe da Casa do Carnaval, no Centro Histórico de Salvador, guia os visitantes por uma experiência cultural cheia de molejo durante o Mete Dança, todas as quartas-feiras - quando a entrada no museu é gratuita.



A atividade é uma aula de dança que conta a história dos ritmos da Bahia na prática, sempre das 15h às 15h30. Nesta quarta-feira (13), foi a vez do pagode baiano, descrito pela professora de dança e multiartista, Talita Mello, como uma opção "impossível de deixar alguém parado". Informação que ela dá com segurança, por ser a instrutora das aulas.

Entre os visitantes, o técnico de enfermagem Wilson Barbosa, de 36 anos, garante que aprendeu o passo do ‘C’ e pretende executá-lo nas festas que planeja ir em Salvador entre esta quarta e o próximo domingo (17) - último dia dele na cidade. "O ‘C’ eu agarrei com tudo, mas a aula toda foi boa, criativa, empolgante e alucinante. A professora nos ensinou muito bem", descreveu Wilson.

Wilson é de Praia Grande, em São Paulo, e está na capital baiana a passeio com a esposa, Jaqueline Ribeiro, servidora pública, de 32 anos, e o filho do casal, Gabriel Giglio, de 2. Além de levar os novos passos de dança para casa, Jaqueline afirma que também levará a admiração pela diversidade musical de Salvador.

Jaqueline (com short rosa) e Wilson com Gabriel nos braços (à direita de Jaqueline) no Mete Dança. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

"Deu para entender a diferença entre as músicas da Bahia. Ela [Talita] explicou direitinho sobre o pagode baiano com a influência do axé music e do groove. Eu achei muito legal e importante para a cultura do Brasil, porque a Bahia é um lugar que respira música. Estou admirada", afirmou Jaqueline.

Para a professora de dança Talita Melo, o pagode baiano é a cara de Salvador porque representa a alegria e criatividade dos soteropolitanos. Por isso, ela não economizou nas estratégias para aproximar os visitantes do ritmo durante o Mete Dança.

“São visitantes que não têm formação em dança. Estão turistando, querendo conhecer a cidade, mas que se propõem a dançar na Casa do Carnaval por falar dessa festa. Acaba sendo um plus para as pessoas participarem. Diante da diversidade de corpos, é sempre bom a gente pensar em como incluir todos, sejam crianças, adultos ou idosos”, destacou Talita.

Além do Mete Dança, a Casa da Música oferece uma variedade de atividades para enriquecer a experiência dos visitantes. A programação cultural é anunciada semanalmente no perfil do museu no Instagram (@casadocarnavaldabahia). As próximas atrações desta semana acontecem no sábado (16h) e no domingo (17). São elas: o Bloco de Mediação (11h e 14h) e uma oficina de percussão (15h).

Como a visita na Casa do Carnaval é gratuita apenas às quarta-feiras, é preciso pagar a entrada no museu para participar das atividades que acontecem nos outros dias da semana. O ingresso custa R$10 para os moradores de Salvador (meia-entrada) e R$20 para turistas (inteira). O equipamento funciona de terça-feira a domingo, das 10h às 18h, com entrada permitida até às 17h.

Assim como a Casa do Carnaval, outros equipamentos culturais de Salvador administrados pela prefeitura também oferecem uma programação cultural exclusiva durante o ano todo, como a Casa do Rio Vermelho e os Espaços Carybé e Fotografia Baiana [confira programação da semana abaixo].

Em setembro, mês da primavera, os equipamentos dedicam parte das suas programações culturais à chegada das flores durante o Festival da Primavera, que acontece desde o dia 9 deste mês e vai até o dia 30, para movimentar os setores de cultura, lazer e gastronomia de toda a cidade no período.

Dentro da programação do Festival da Primavera, a Casa do Carnaval oferecerá o Mete Dança versão Vogue (20 e 22/09), o Carnaokê com músicas dos blocos afro (21/09) e uma oficina de pintura corporal (24/09).

