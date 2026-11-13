CRISE NA SAÚDE

Atrasos do governo Jerônimo nos pagamentos provocam demissões e ameaçam atendimentos em hospitais da Bahia

Profissionais da rede estadual denunciam atrasos de até três meses; crise já levou o Conselho Regional de Medicina a acionar o Ministério Público do Trabalho

Pombo Correio

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 05:00

No HGE, aproximadamente 500 profissionais denunciaram atrasos no pagamento Crédito: Divulgação

A rede estadual de saúde da Bahia enfrenta uma crise provocada por atrasos nos pagamentos de médicos e outros profissionais de saúde, com reflexos na assistência prestada à população. Segundo denúncias de entidades médicas, a falta de pagamento, que em alguns casos ultrapassa três meses, tem provocado pedidos de demissão, dificuldades para preencher escalas de plantão e ameaças à continuidade dos atendimentos em hospitais administrados pelo governo do estado.

O problema atinge unidades de Salvador e do interior baiano e já mobilizou o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb), que levou a situação ao Ministério Público do Trabalho (MPT). Somente em 2026, o conselho recebeu 151 demandas relacionadas a atrasos de pagamentos, o equivalente a 37% das reclamações registradas pelo departamento responsável.

Entre as unidades citadas nas denúncias estão o Hospital Geral do Estado (HGE), o Hospital Geral Roberto Santos, o Hospital Estadual 2 de Julho, o Hospital da Mulher e o Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba), todos em Salvador. No interior, também há relatos envolvendo o Hospital Regional de Eunápolis e o Hospital Estadual Dom Antônio Monteiro, em Senhor do Bonfim.

Conheça hospitais da rede estadual em Salvador 1 de 8

Uma das situações mais preocupantes foi relatada no Hospital Estadual 2 de Julho, em Salvador. Segundo reportagem publicada pelo Bahia Notícias, cerca de 70 médicos que atuam na unidade denunciaram estar sem receber desde julho. Os atrasos atingiriam profissionais das unidades de terapia intensiva (UTIs) adultas e pediátricas.

A situação já teria provocado pedidos de desligamento e dificuldades na organização das escalas médicas, aumentando a preocupação com a manutenção dos serviços. A falta de profissionais em setores críticos, como as UTIs, pode comprometer a capacidade de atendimento a pacientes que necessitam de cuidados intensivos.

No Hospital Geral do Estado (HGE), uma das principais unidades de urgência e emergência da Bahia, aproximadamente 500 profissionais, entre médicos, enfermeiros e dentistas, denunciaram atrasos no pagamento de honorários referentes ao mês de julho, conforme reportagem publicada pelo Bahia Notícias no início de novembro.

Protesto no Roberto Santos

A insatisfação com os atrasos nos pagamentos também ganhou as ruas. Na manhã desta quinta-feira (12), profissionais de saúde realizaram uma manifestação em frente ao Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, para cobrar do governo Jerônimo Rodrigues (PT) a regularização dos salários e honorários que, segundo os trabalhadores, vêm sofrendo atrasos constantes.

O protesto reuniu médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, representantes sindicais e profissionais de outras áreas da saúde. Os manifestantes denunciaram a recorrência dos atrasos e cobraram uma solução definitiva para o problema, que tem provocado insatisfação entre os trabalhadores da rede estadual.

A mobilização ocorre em meio ao agravamento das denúncias de falta de pagamento em diferentes hospitais administrados pelo governo baiano. Além dos prejuízos financeiros aos profissionais, entidades médicas alertam que a situação tem provocado desligamentos e dificuldades na composição das escalas de plantão, colocando em risco a continuidade dos atendimentos à população.

O protesto também aumenta a pressão sobre a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), que afirma estar adotando medidas para regularizar os pagamentos. Apesar das justificativas apresentadas pelo governo, os profissionais seguem cobrando a quitação dos valores pendentes e garantias de que os atrasos não voltem a ocorrer.

Cremeb aciona Ministério Público

Diante da multiplicação das reclamações, o Cremeb intensificou a cobrança por providências. No último dia 6 de novembro, representantes do conselho se reuniram com integrantes do Ministério Público do Trabalho para discutir os atrasos recorrentes e seus possíveis impactos sobre as condições de trabalho e a assistência à população.

De acordo com o órgão, as tratativas sobre o problema começaram ainda em maio deste ano, demonstrando que as reclamações não são recentes.

O presidente do Cremeb, Antônio Azevedo, manifestou preocupação com os efeitos da inadimplência sobre a prestação dos serviços de saúde. A avaliação é de que os atrasos podem provocar a saída de profissionais, comprometer a composição das equipes e colocar em risco a continuidade dos atendimentos.

O Ministério Público do Trabalho deverá realizar um levantamento das reclamações recebidas para cruzar as informações com os registros do conselho e avaliar os encaminhamentos cabíveis.

Falta de médicos preocupa e ameaça assistência

O Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed-BA) também tem denunciado a situação e alertado para as consequências dos atrasos nos pagamentos.

Segundo a entidade, profissionais estão deixando seus postos de trabalho diante da falta de remuneração, enquanto unidades hospitalares enfrentam dificuldades para completar escalas de plantão. O problema preocupa especialmente em serviços de urgência e emergência e em setores de alta complexidade, que dependem da presença permanente de equipes especializadas.

Além dos prejuízos financeiros aos trabalhadores, a crise levanta questionamentos sobre a capacidade do governo estadual de assegurar a regularidade dos serviços contratados e a manutenção das equipes responsáveis pelo atendimento à população.