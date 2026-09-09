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Atravessou a pista: criança autista de 8 anos morre atropelada na Estrada do Coco

Segundo populares, motorista do carro deixou o local sem prestar socorro

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 16:00

Carro atingiu dois postes e deixou mulher morta
Trabalho da perícia Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um menino de oito anos morreu após ser atropelado por um carro na Estrada do Coco, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com populares, o veículo era conduzido por uma mulher, que teria deixado o local sem prestar socorro a Israel da Cruz Oliveira de Souza, uma criança autista.

Este é o segundo caso de morte no trânsito com crianças recentemente na Bahia. Em Luís Eduardo Magalhães, Bernardo de Almeida Melo, de sete anos, foi atropelado por um caminhão-betoneira. 

O acidente na Estrada do Coco aconteceu nesta segunda-feira (7), em frente à entrada de Arembepe. O caso é apurado pela 26ª Delegacia Territorial (Vila de Abrantes). De acordo com a ocorrência, o menino atravessava a rodovia quando foi atingido. Com o impacto, a criança morreu na via.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas estão sendo ouvidas para esclarecer as circunstâncias do acidente.

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